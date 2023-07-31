【煽惑言論】涉Telegram稱汽油彈較真槍好　運輸工人認煽惑罪囚2年

▲ 運輸工承認發布煽動言論，今於區域法院被判監2年。資料圖片

21歲運輸工人涉於兩個Telegram 群組內，發布煽惑他人犯煽火罪的訊息，包括「掟埋火魔先有機會」等，今（31日）於區域法院承認2項煽惑他人犯縱火罪。法官判刑時指，本案罪行嚴重，涉及兩個群組分別有逾百訂閱者，考慮到被告並非管理員等，判監2年。

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男被告湯浩源（21歲，運輸工人），被控2項煽惑他人犯縱火罪。控罪指，被告分別於2020年8月5日至14日期間，以及於9月7日至13日期間，兩度非法煽惑其他人無合法辯解而用火摧毀或損壞屬於他人的財產，意圖摧毀或損壞該財產或罔顧該財產是否會被摧毀或損壞。

辯方求情時指，被告早前因非法集結罪及普通襲擊罪被判勞教中心，而本案發生於判刑前，被告患有過度活躍症，易與別人爭執。辯方又指，被告在求情信中表示過去誤以為使用暴力，便可達成心中理念。

法官判刑時指，本案涉及的兩個群組分別有100名及2,000名訂閱，案情嚴重，但考慮到被告並非管理員，本案未涉及大量訊息，加上考慮求情等因素後，分別以32個月及24個月作量刑起點，被告於開審前認罪，減刑至24個月及18個月，兩罪同期執行，被告須入獄2年。

案情指，被告於案發期間，於有逾100名成員的Telegram 公開群組內發布留言，當中包括「真係用好汽油彈先好再升級用真槍」、「就算呢度76個人全部攞槍出去效果都唔會夠760人一人兩支火魔咁好」，以及「如果真係重燃要我守多一次Poly 中大我都在所不惜」。

被告另於同年9月7日至13日期間，於有逾2,000名成員的Telegram 公開群組內發布「of cuz 火魔磚頭」、「掟埋火魔先有機會」等留言。被告最終於同年9月28日被捕，警誡下保持緘默。

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記者：梁錦麟