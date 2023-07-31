【工人姐姐】印傭入屋9年搶老公做女主人　港媽發警世文5點勸諫女士

▲ 港媽慘被工人姐姐搶老公。

香港人工作繁忙，不少家庭都會聘請姐姐幫忙照顧小朋友，以及打理家頭細務。工人姐姐與男僱主發生感情鮮有聽聞，最近就有港媽在網上討論區發文，指印傭姐姐入屋9年，逐步取代她的女主人地位，細仔更叫姐姐做媽咪，奶奶力撐，更試過「一家5口」丈夫、印傭、兩子及奶奶一同出街，似足一家人。港媽分享經歷及提出5點，叫一眾女士要小心。

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該名港媽今日在Facebook群組「外傭僱主必看新聞訊息」中發帖，表示自己與丈夫育有2名兒子，11年前長子出生後，她搬去跟奶奶同住，2年後細仔出世，他們決定請工人姐姐幫手照顧。二人姐姐年齡比她少3歲，由於大仔有自閉症，所以全力由她及其母照顧，而細仔大部分時間由姐姐照顧。

當細仔約4歲時，她有日聽到細仔叫姐姐做「媽咪」，她感到相當驚訝，並告知丈夫及奶奶，但他們覺得小問題，

佢哋話小朋友亂叫啫，叫我唔使咁敏感。這成為了我心裡一條刺，究竟是誰教細仔叫姐姐做『媽咪』？我亦有自我反省，我是否忽略了細仔的情感？

事主又指外傭經常挑撥其母親和奶奶，以及她和丈夫的關係，形容外傭對各人態度客氣，惟獨對她特別差，「我講1句佢頂10句，還經常兇我同我媽，藐嘴藐舌」。不過外傭一直用心照顧幼子和奶奶，即使她有所不滿，奶奶和丈夫都不會同意換外傭。

直到去年9月，港媽見丈夫接到一名女子電話，對方支吾以對，她直覺丈夫出軌公司女同事，加上她當時染疫，被奶奶要求回娘家隔離。她病好後，留在娘家10個月，曾問過兩個兒子，跟不跟她，大仔就跟她回娘家住，但細仔跟姐姐，而丈夫沒有挽留，奶奶更叫她不要再回來了。她更曾發現周末印傭和丈夫、奶奶帶2名兒子外出活動，形同一家五口，

他媽應該更屬意印姐做新抱，而我知道印姐由於幾年都沒回印尼，她老公有了別的女人，一對仔女亦親她老公而不親她，她和她的老公正在辦離婚。

港媽指丈夫未必對印傭有意思，但覺得印傭想留港，而奶奶都樂意讓她入門做新抱，而文中她指自己有工作婚後都有買樓收租，父母都支持她離婚，所以她會爭取幼子的撫養權。

港媽逐在發文中提醒5點，並希望透過分享自己的故事提醒其他女士：

1. 盡可能自己做僱主，這樣炒工人的話事權在自己手

2. 可以的話爭取家裡的財政大權

3. 可以的話自己名下不要有物業，真的想置業用自己爸媽名買

4. 不要放心全權讓工人和奶奶湊你的小孩，情願工人加自己媽媽

5. 如果同奶奶住，千萬不要以為奶奶跟你是同一陣線，相反，奶奶會對印姐比對你更好，因為當有一天你同她的兒子鬧離婚的話，印姐的作用就是令到她的孫兒、你的孩子不跟你走

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責任編輯︰王明芳