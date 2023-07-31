【大象的告別式】《我們的青春日誌》陳恩碩新作　Frankie首演舞台劇與強尼拍檔

▲ 舞台劇《大象的告別式》將於9月上演。

承2019年首演的聲勢，主辦機構「爆炸戲棚娛樂」及「下雨天不吃蘋果」即將把音樂劇《大象的告別式》搬上更大的舞台，於今年9月16日至24日假西九文化區戲曲中心大劇院上演。

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強尼+Frankie+黃靖程+馮志佑首合作

由「ViuTV一哥」強尼、MIRROR成員「皮皮」陳瑞輝（Frankie）、兼任藝術總監與主演的黃靖程，以及曾參演著名音樂劇《大狀王》的馮志佑組成全新星級主演陣容。

由締造全港首個原創長壽音樂劇《我們的青春日誌》的陳恩碩出品及擔任監製、著名舞台劇導演鄧偉傑執導、許晉邦編劇，以及金牌音樂人孔奕佳擔任音樂總監，聯同本地頂尖的舞台、音響及服裝設計師以及製作團隊攜手打造。

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▲ 《大象的告別式》。

多首橫跨各年代香港流行曲

迂迴曲折的情節、令人捧腹大笑的對白和扣人心弦的故事，用上《似是故人來》、《離別的規矩》及《好時辰》等十多首橫跨不同年代的香港流行曲去編織出一場有笑有淚的動人小品，相信定必吸引觀眾收看。

《大象的告別式》故事講述所有人在人生終結後都會來到中轉站，把塵世的一切放下，再通往全新世界。

當駐守中轉站的守護員遇上失去記憶卻有心結未解的她，還有認出那位「她」正是自己所愛的「他」，慢慢發現三人在生前及死後交織着千絲萬縷的關係……迂迴曲折的劇情配上笑中有淚的對白，並以十多首耳熟能詳的廣東流行曲貫穿全劇，引領觀眾投入扣人心弦的視聽饗宴。

在音樂劇宣傳海報中，主角們猶如置身於夢境中，深邃眼神中透露點點希望，彼此間彷彿由微妙的緣份互相聯繫，引發無限想像空間。

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《大象的告別式》

日期及時間：9月16日下午8時、9月17日下午3時、9月19日下午8時、9月20日下午8時、9月21日下午8時、9月22日下午8時、9月23日下午3時、9月23日下午8時、9月24日下午3時

地點：西九文化區戲曲中心大劇院（尖沙咀柯士甸道西88號）

節目全長：約1小時50分鐘

票價：$780／$680／$580／$480／$380

網上預售：8月1日起於HKTVmall率先預售

公開發售：8月8日起於Art-mate公開發售

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