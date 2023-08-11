【TOPick診症室】30歲港男曼谷按摩lock頸 　回港頭痛失明揭血管撕裂險中風

▲ 30歲港男曼谷按摩lock頸， 回港頭痛失明揭血管撕裂險中風。

都市人經常頸緊膊痛，不少人因此會光顧按摩店「鬆一鬆」！不過，有腦神經外科專科醫生黃秉康接受TOPick訪問時，卻警告按摩手法不當，隨時後果嚴重！曾有年輕港男於曼谷外遊按摩時，被店員「lock頸」，返港後一星期不但頭痛不止，其中一隻眼更突然失明，最終通過影像檢查才發現是頸動脈撕裂。

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腦神經外科專科醫生黃秉康表示，過去一直有不少病人因按摩不當來求醫，有些人更因為拖延太久，導致身體損傷出現難以逆轉的情況。其中印象深刻是一名年約30歲的男子，對方因為肌肉損痛，而於曼谷外遊時進行「lock頸」按摩，雖然當天晚上已有不適，如頭痛、頸痛及頭暈感覺，但男子未意識到情況嚴重，繼續於接下來的日子四處吃喝玩樂，甚至潛水。直到返港一星期後，男子仍然持續頭痛、頸痛，其中一隻眼更突然失明，始覺事態嚴重。輾轉求醫不同專科醫生，最終經磁力共振掃瞄，才發現頸動脈撕裂。

按摩時會按頸，按肌肉通常是沒問題，但一旦按到某些位置便要小心，因為頸下面有頸動脈，供血給大腦，這些血管受損的話，許多時患者初期病徵並不明顯。

黃秉康指出，當發現病人血管撕裂後，需立即以微創手術導入支架為病人血管作修補，令病人的大腦重新恢復足夠的血液供應。他又指那名男病患其實已算非常幸運，雖然視力仍然受損，但至少未去到嚴重中風的地步。

▲ 黃醫生指男病患於曼谷做泰式按摩，致頸動脈撕裂。(受訪者提供)

對於血管撕裂治療方式，黃秉康補充，除了手術以外，醫生亦會因應病患情況，採取不同治療。他指情況不是太嚴重，血管仍可供血的話，醫生一般會用藥物治療及複檢，以肯定血管是否可以自我修復。

其他突發性頭痛

黃秉康一般而言，突發性頭痛原因眾多，除了按摩不當致血管撕裂外，亦可能意味著腦血管出現問題。他又指其他較嚴重的突發性頭痛，包括蛛網膜膜底出血，指的是腦內有血管瘤破裂。由於血管瘤是沒有病徵，唯一出血的病徵便可能是頭痛，因此他指患者一旦出現突發性頭痛，便要儘快求醫。

當患者出現突發性頭痛，可能代表血管瘤破裂，亦有機會短期內，第二次，第三次再出血，再出血亦會有生命危險。

▲ 腦神經外科專科醫生黃秉康。（越玲瓏攝）

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記者：容惠玲