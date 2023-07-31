【翹英結業】消委會：接獲63宗投訴人均蝕萬元　商戶若資不抵債料難取回款項

▲ (林宇翔攝)

在港九設有5間分校的翹英教育宣布旗下補習中心全線結業，有家長要求退回預繳的學費，亦有員工追討欠薪。

消費者委員會表示，十分關注有教育中心結業的事件。截至7月31日（星期一）下午6時，消委會共接獲63宗與相關教育中心之投訴，主要涉及已預繳學費但未獲安排課堂，牽涉金額$664,087，每宗個案涉及金額平均為$10,541。

消費者最終可取回款項機會不高 應盡快了解信用卡退款程序



消費者若以信用卡支付費用，可嘗試要求信用卡發卡公司，代為向商戶銀行申請退回尚未使用的預繳款項，但能否成功透過退款機制討回款項，視乎多種因素，例如簽賬日期及是否以信用卡分期付款方式支付費用等。另一方面，如商戶已委任清盤人，消費者可向清盤人登記成為債權人，但在一般的情況下，商戶結業，其資產需先用以償還較優先債權人的債務，消費者只能登記為無抵押債權人，在其他債權人，例如清盤公司僱員、政府、有抵押債權人等分得賠償後，如仍有餘額，才可得到賠償。如商戶是因資不抵債結業，消費者最終可取回款項的機會不高。



因此，如消費者使用信用卡付款，應盡快了解信用卡退款程序，以及申請時限，找回單據進行申請，以減輕經濟上的損失；然而，面對商戶倒閉，信用卡退款的保障機制未必能惠及以信用卡分期付款的人士，消費者仍需負起定期還款的責任。

商戶是否違商品說明條例 取決於接受付款時意圖



消委會表示，商戶在接受付款時如無意圖供應有關產品，或沒有合理理由相信他將能在協定的時間或合理的時間內，供應有關產品，便不得就有關產品接受付款，否則有機會觸犯《商品說明條例》下的「不當地接受付款」罪行。不過 必須證明商戶接受付款時，意圖不供應有關產品，或個案的情況顯示，沒有合理理由相信商戶能在指明的時間或合理的時間內供應有關產品。涉事商戶有否犯例，需視乎它在接受付款時的意圖，以及在結業後所採取的補救措施是否足以免除其法律責任。

消委會提醒消費者，宜光顧信譽良好之商戶，及盡量避免以預繳方式繳付大額的課程費用，以減低因商戶結業導致損失之風險。消費者亦應妥善保存所有相關紀錄，例如報價單、合約、收據和已使用次數等重要資料，有助日後出現爭拗時提供佐證。

消委會繼續密切留意事態發展，並促請有關教育中心盡早主動公布退款等後續安排，將對消費者的影響減至最低。消費者如有需要，可聯絡消委會。

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