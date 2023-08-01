【掃毒3人在天涯】與徐頴堃相依為命兄妹情深　徐偉棟曾不想做「星二代」壓力大

▲ 「星二代」徐偉棟有份演出電影《掃毒3人在天涯》。

「星二代」一出生便注定生活於鎂光燈下，從小到大都避不開成為別人的焦點。

身為徐少強和雪梨的兒子，徐偉棟未入行已成為媒體的追訪對象，他跟TOPick坦承曾經不想跟家人一起外出，背負「星二代」之名令他一度承受很大壓力。

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不靠父母之名立足

入行後的徐偉棟未有刻意借父母之名在行業內立足，他憑自己的努力從低做起，最近的一部電影作品《掃毒3人在天涯》已在大銀幕上映，電影亦成為戲迷討論的熱話。

預算過億的電影《掃毒3人在天涯》現正上映，由於拍攝期間受到新冠肺炎疫情影響，加上泰國有示威運動，因而電影先完成香港戲份，其後再到泰國取景。

有份演出的徐偉棟於戲中飾演泰國國際刑警James，並有槍戰戲份，場面驚險萬分。

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兄妹相依為命

徐偉棟與妹妹徐頴堃相差4年，二人在香港出生，自小便跟外婆一家移民到加拿大生活。

他說：「兄妹相依為命。小時候會經常罵她、打來打去，其實是我常常欺負她。我們愈大感情愈好，會互相照顧。當時我們住在一起，會經常聊天。開心不開心都會互相分享。」

他很愛錫家人，「愛但我不會說出口，只能夠做到的就是有空便陪他們吃飯，陪伴其實很簡單，不需要做太多花巧事。」

▲ 徐偉棟與爸爸徐少強和妹妹徐頴堃一同於內地電視劇《長相守》中演出。（受訪者提供）

回流香港發展

徐偉棟從加拿大回流返港發展，「我覺得溫哥華的發展空間很少，因為我始終係以中文音樂為主，起初想做歌手，但身邊的資源都是電影為主，便開始拍電影，不能停下來甚麼也不做。」

他憶述：「由特約角色開始接觸電影，漸漸地學習再做到現在，不斷地蛻變才可以成長及做得更好。」

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當初回港的時候，他很抗拒出街，「不喜歡人多的地方，不太喜歡聊天，這個過程都掙扎了很久。這個空間的節奏就是這麼快，我不能只停留在自己的節奏上那便跟社會不同步，需要漸漸地找回社會的節奏。」

徐偉棟曾經歷零工作的階段，「缺乏工作的時候，人有時會想偏了，一定要提醒自己信念是很重要的。將時間投放在其他興趣上，例如鑽研攝影、看書、做運動，有甚麼難關都一定要捱過去。」

入行近11年，他從沒後悔過從事演藝圈，「反而後悔不打開自己的世界，本來有很多機會去表現自己，但錯過了。」

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「星二代」壓力

背負着「星二代」的名字，徐偉棟坦言有一定的壓力，「我怕別人會覺得我有優待，其實在外面也是，有Mutual Friend介紹也會容易一點認識得到。但也要靠自己的努力才能Maintain得到，不能一輩子也靠家人。」

他續指：「父母都是明星，令人覺得我好像有個很好的生活，但其實不是，而且不用交代太多。自己去衡量，一些不好的意見就當是動力。」

他認為：「被人談論家事時起初會有少許不開心，覺得外界不明白事件，或並非完全了解發生甚麼事，隨便就說了一句。甚麼人的意見也有，首先要做到不被人影響，提醒自己保持正能量的心態。每件事都一定有好與不好，視乎將精神投放在那處。一定有不開心的時候，但如果不停地Loop，在不開心的氛圍內，做任何事也沒甚麼幫助。」

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面對外界評論

對於外界的評論，徐偉棟有自己的看法，「那些無關痛癢的人不需要放太多精力去理會，不論是工作或生活也好。

無需要將這些不好的事亦令自己也參與在內。演員不過是一份工作而已，為何要凡事也這麼公開呢？」

他覺得：「有時為了曝光率需要將部分私隱跟別人分享，做這份工作是有Give and Take。盡量只談及工作，保護自己的私隱、私人生活。」

他坦言：「曾有段時間不想與家人一起外出，覺得有很多目光，當時覺得這些目光會造成壓力。長大後便覺得沒所謂，盡力低調一點。入行後，一定要在這些目光下生活，我平時都會比較低調，因為想放鬆。」

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籌備攝影展

喜愛攝影的徐偉棟正在籌備一個在內地舉行的攝影展，他透露：「在橫店那邊，跟一位以前從事美術的朋友合辦。攝影主題以人物生活為主，我拍很多街拍、人物生活，我喜歡拍一些舊物、有年代感的物件，部分以黑白為主，暫時具體的日子未定下來，不過應該會在9月左右。」

他又說：「可能（舉辦）一星期，暫未定模式，除了推廣作品外，亦將藝術空間帶給更多人認識。想更多人來喝咖啡，也會有一些文化展覽。」

徐偉棟從小便喜歡攝影，「可以留下很多回憶，我是一個比較念舊的人，喜歡紀錄生活、往事。喜歡拍攝別人生活時忽略的一些細節，毫不起眼的事情。」

▲ （黃昕桐 攝）

展望未來

對於未來，徐偉棟希望：「在演員方面可有更深入的挑戰，嘗試更多不同的角色，我很喜歡演戲和設計人物，但機會不多，特別是在香港拍電影的機會不多。很想演一些精神分裂，行為上跟自己有反差的角色，希望能找到機會可投放在這些角色上。」

他又說：「攝影和導演幕後方面希望有一天可以做到自己的電影。我想拍一些人性情感題材、紀錄片，想找一些自己有興趣的題材去做。今年已經籌備拍攝短片，希望明年可以夠資格參加首部劇情，有個起步點。」

家庭方面，他期望：「看看有沒有能力去成家立室，都是人生的一個里程卑，但首先要事業有個基礎。我很喜歡小朋友，但我不會生，可能這個環境令我覺得不太適合去培育一個小朋友，不過可以領養小朋友，一至兩個，如果可以就45歲前成家立室。」

「徐少強之子」或「雪梨之子」都會逐漸消失，剩下的將會是「徐偉棟」。

髮型：Amber Tse @IL COLPO

化妝：@333stephiemakeup

記者：梁樂欣

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