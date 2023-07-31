【李玟離世】逾千歌迷到靈堂有粉絲哭成淚人　《中年好聲音》歌手到場送別歌后CoCo

▲ （ 陳慧安 攝）

一代樂壇天后李玟（CoCo）在7月5日離世，終年48歲。其告別式在今日（7月31日）於香港殯儀館舉行，下午4時於該館一樓大禮堂設靈，但非公開追思會。原定在6時至晚上10時，於該館一樓大禮堂供歌迷拜祭喪禮，讓樂迷送李玟最後一程。

一眾李玟歌迷及市民早在今日上午已在殯儀館對出的球場、天橋守候，甚至更有歌迷掛上「仰望星空是你留下的愛化作星海，相信你已經在未來微笑的坦然的橫幅作紀念偶像。

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《中年好聲音》歌手到場

因為要待前來追思會的親友先離場，所以在接近晚上7時，李玟歌迷才入場悼念，送別偶像最後一程。而場外亦逾千名市民排隊向李玟道別，十多人一組輪候入場，大家十分守秩序，部份歌迷更難掩失去偶像的傷痛，當場落淚哭成淚人。

另外，一眾憑參加《中年好聲音》出道的周吉佩、李佳、吳大強等，亦在晚上到場悼念歌后李玟。

他們在靈堂鞠躬後，紛紛到李思林和大家姐李秋林面前致哀和送上擁抱。他們之後接受傳媒訪問稱大家並肩作戰一段日子，眾人一個眼神已彼此明白，盡在不言中，同時覺得現在應要給予李思林空間。

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記者：馮雪怡