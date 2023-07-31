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【旅業監管】旅監局：規管內地團新安排正確不會退縮　強調非針對土瓜灣

社會 19:31 2023/07/31

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（資料圖片）

旅監局5月向位於九龍城區的入境旅行團註冊商戶發出附加承諾書，包括要求商戶要承諾旅行團如被安排到九龍城區商店購物，同日不得在土瓜灣區食肆用膳等。九龍城區議會今日（31日）討論有關「加辣」措施，議員均表支持，有議員指措施可確保高質素旅遊，亦能平衡區內生活，希望繼續保持。

措施近日惹來餐飲業界批評，旅監局行政總裁方安妮指，措施很正確，是將九龍城區的生活由混亂變回平靜，故局方不覺得有任何壓力，亦不會退縮。

她又強調，措施非針對土瓜灣區，指土瓜灣本身是民居、道路很窄，並非旅遊景點，只是因為舖租等歷史因素，很多人在此營運接待旅行團的食肆及商店，其亦曾親眼看過每日如此多旅客，情況有多不理想及惡劣，重申只是想解決市民生活受到滋擾的問題；並提到最近也有商務旅行團數千人在土瓜灣用膳，局方非要讓土瓜灣食肆沒生意。

對於有聲音指應在非旅行旺季「減辣」，方安妮就直指想法太簡單，認為不能朝令夕改，若現時旅客相對較少就減辣，只會再回到過往亂局，到10.1國慶旅客又增多時，更難收拾殘局，強調未有就措施訂明實施期限，會適時檢討及審視措施。

目前在旅監局正式註冊的商店已有33間，其中18間在九龍城區，方安妮稱，九龍城區的註冊店舖數量已經接近飽和，未來若區內再有申請未必會批准，將審慎審批，但歡迎亦鼓勵在其他區註冊。

方安妮又提到，局方接下來會成立街道管理小組，若街道因為旅遊活動受影響，會即時疏導和解決。

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記者：黃小冰

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