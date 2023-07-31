【翹英結業】海關收211宗舉報涉款176萬元　已嚴正提醒翹英董事安排退款

▲ 翹英教育轄下5間補習中心日前全線結業，引起大批家長追討預繳學費。（資料圖片）

翹英教育轄下5間補習中心上周六（29日）突然全線結業，大批家長組成苦主群組追討預繳學費，另有員工追討欠薪，消委會、海關、警方及教育局均接獲部分受影響家長求助或投訴。已成立專責隊伍跟進的海關表示，截至今午（31日）5時，共接獲211宗舉報，涉及金額約176萬元，較昨午公布數字急增近100宗；海關亦已嚴正提醒翹英董事，就未完成的預繳式課程安排退款。

海關今日晚上回覆本報查詢表示高度關注和正積極跟進有關事件，並呼籲受影響市民向海關提供資料，海關專隊正主動聯絡所有投訴人，了解每宗投訴舉報詳情並展開調查；海關亦正聯絡相關董事，嚴正提醒其商戶就消費者已購買而未完成的預繳式課程的責任，例如安排退款。

海關亦再次提醒商戶遵守《商品說明條例》規定，如不肯定有能力在指定或合理時間內提供合適產品或服務，不應收取消費者預付費用，並解釋根據《條例》，任何商戶如在接受付款時，意圖不供應有關產品或意圖供應與有關產品有重大分別的產品，或沒有合理理由相信能在指定或合理的時間內供應有關產品，該商戶即屬「不當地接受付款」，一經定罪，最高可被罰款50萬元及監禁5年。海關另提醒消費者於購買以預售形式售賣的產品或服務前，應留意預繳式消費所存在的風險及有關產品或服務的供應量和供應期。海關會繼續加強執法，以保障消費者合法權益。

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責任編輯：馮琪雅