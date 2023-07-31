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【西貢鯨魚】海洋公園：鯨魚背鰭位置有明顯的新傷口　有待確認死亡原因

社會 20:28 2023/07/31

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(突發事故報料區FB)

一直徘徊於西貢水域的布氐鯨今日(31日)早上被發現死亡，漁農自然護理署及香港海洋公園保育基金安排打撈鯨魚屍體，並委託海洋公園為鯨魚屍體作解剖檢驗，以判斷其品種及死因，有關解剖工作可能需時數天。

網上影片可見，鯨魚屍體被當局安排的船隻吊運至船上，鯨魚身體除了側部位置有傷口，鯨魚背部位置亦現大面積傷口，內臟露出，傷口範圍龐大。

過去周末觀鯨活動已大幅減少  對鯨魚離世感到惋惜

漁農自然護理署表示，多個部門連日出動六艘巡邏船，在大範圍巡邏，並向附近水域的觀光船發出勸告，以及過去幾天勸喻船隻，尤其是快速船隻離開鯨魚曾經出沒的水域。過去的周末在有關水域的觀鯨和水上活動已大幅減少。為避免鯨魚受到滋擾和驚嚇，漁護署人員更在西貢公眾碼頭等地方派發單張，勸喻巿民不要出海觀鯨及避免進行水上活動。

自有鯨魚本月中旬出現於西貢水域以來，漁護署夥拍海洋公園相關專家一直密切監察有關鯨魚的健康狀況，漁護署對今天在牛尾海附近發現鯨魚屍體感到惋惜。海洋公園會解剖鯨魚的屍體作為研究。解剖結果將有助了解鯨魚的行為和具體死因，為日後政府如何處理鯨魚再在本港出現作參考和制定方案。經解剖後的屍體，漁護署會作合適的安排，包括研究可否製作標本，供科研和教育用途。

海洋公園保育基金：鯨魚發現多一個新傷口  正確認死因 

香港海洋公園保育基金表示，鯨魚屍體已於晚上運送到萬宜水庫西壩進行解剖工作，以確認死因。保育基金科學主任陳梓南表示，初步檢查發現鯨魚除了兩個位於背部較後位置的舊傷口之外，背部正中的背鰭位置有一個明顯的新傷口，會確認是否死亡原因。獸醫團隊亦會抽取鯨魚的內臟及血液樣本進一步化驗，了解死前狀況。他形容事件可惜，認為社會應反思「要認真諗吓點同大自然物種相處」。

(突發事故報料區FB)

(突發事故報料區FB)

(突發事故報料區FB)

 

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