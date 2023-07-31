【西貢鯨魚】漁護署：對發現鯨魚屍體感到惋惜　需時數天了解死因

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漁農自然護理署今日（31日）公布，署方與香港海洋公園保育基金（海洋公園）已安排打撈今天在西貢牛尾海發現的鯨魚屍體，並委託海洋公園為鯨魚屍體作解剖檢驗，以判斷其品種及死因，有關解剖工作可能需時數天。解剖結果將有助了解鯨魚的行為和具體死因，為日後政府如何處理鯨魚再在本港出現作參考和制定方案。

自有鯨魚本月中旬出現於西貢水域以來，漁護署夥拍海洋公園相關專家一直密切監察有關鯨魚的健康狀況，並聯同其他部門在鯨魚出沒的海域巡邏。為避免鯨魚受到滋擾和驚嚇，漁護署人員更在西貢公眾碼頭等地方派發單張，勸喻巿民不要出海觀鯨及避免進行水上活動。多個部門連日出動六艘巡邏船，在大範圍巡邏，並向附近水域的觀光船發出勸告，以及過去幾天勸喻船隻，尤其是快速船隻離開鯨魚曾經出沒的水域。過去的周末在有關水域的觀鯨和水上活動已大幅減少。

漁護署對今天在牛尾海附近發現鯨魚屍體感到惋惜。海洋公園會解剖鯨魚的屍體作為研究。經解剖後的屍體，漁護署會作合適的安排，包括研究可否製作標本，供科研和教育用途。

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