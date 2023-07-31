【中大改革】立法會草案委員會再收46份意見書　鄭國漢、許漢忠「轉軚」

▲ 香港中文⼤學。（資料圖片）

涉中大校董會改組風波愈演愈烈，立法會審議中大修例草案委員會今日再收46份意見書（11份為限閱意見書），當中包括嶺南大學校長鄭國漢和大灣區航空行政總裁許漢忠，及有份發起聯署的校友校董林偉雄；亦有不同團體提交意見書。早前參與聯署的鄭國漢和許漢忠在意見書中「轉軚」。

鄭國漢︰有新看法 未掌握足夠事實不宜表態

鄭國漢表示，經過近日中大校董會主席對草案的表態及一些有關中大管治的報道，對三名校董提出的「共贏方案」有新的看法。他又稱，在沒有掌握足夠的事實和證明，不宜表態。他表示最近對事件有3個新理解：

1） 不能再說3位議員校董繞過校董會，因中大校董會主席和其他部分校董是支持「議員草案」。

2） 現在中大校董會出現分裂，並不是「正常情況」，不能以常理度之。

3） 如何在校董會分裂，但立法會可能相當一致的特殊情況下進行修例，同時也避免過度的社會張力和對抗，將是考驗證各方智慧的時刻。 鄭國漢期望，立法會可以在修例過程中盡量採取文明的方式行事，包括誠懇聆聽反方的意見及擔憂，更靈活處理不影響總目標的技術性修訂內容。

許漢忠︰聯署「騎劫強姦」民意

許漢忠亦有發信給立法會草案委員會主席梁美芬，退出原來的聯署。他指，在聯署時，沒有人提及會公緒社會，只記得他們的出發點是改組中大校董會，他又留意中大校董會主席查逸超和副主席陳德霖公開宣布改組方案，以為是大家認可的最終方案，所以才聯署支持。經過最近的立法會會議，許漢忠說，他才「恍然大悟」，事情和他理解的不一樣，認為聯署對校友很不公平，甚至是「騎劫強姦」民意。

林偉雄︰察覺大部分校董對議員自行提草案感詫異

林偉雄在提交的信中稱，對於有議員校董，自行提交私⼈草案，交立法會討論如何改革校董會，⽽非再恢復討論已經校董會正式通過的2016年⽅案，察覺到校董會內⼤部份成員深感詫異，強調議員私人草案未經校董會表決是否支持。

各書院學生會：議員方案未獲本科生民意授權

中大聯書院學生會工作小組、中代崇基學院民選及當然代表、新亞書院學生會、聯合書院學生會、逸夫書院學生會、崇基學院學生會、和聲書院學生會、伍宜孫書院學生會、善衡書院學生會和敬文書院學生會聯合提交意見書。他們反對張宇人方案，稱沒有獲得中大持分者，包括本科生的民意授權，並提出學⽣會方案。他們認為，學⽣會方案將校內成員與校外成員的比例從約1：1降至3：4，合符專責小組所建議的1：1.64至1：2.13，與其他大部分教資會資助院校相符。

學生會方案，方案包括以下要點： 1. 委任香港中文大學學生會會長為本科生校董； 2. 立法會議員互選成員，由目前三席減至二席； 3. 校友評議會選任成員，由目前三席減至二席； 4. 大學監督委任的校董席位維持六席，其中包括校董會主席、副主席及司庫三席； 5. 聘任校長及常務副校長須得校董會同意及投票通過，所得票數由目前的簡單多數提升至三分之二。 6. 書院院長提高至六席（各原有書院及逸夫書院各佔一席，各新增書院按校董會決定的方式互選二席），同時廢除書院院務委員會選任成員；

關家明早前撤回聯署

有份聯署的特首政策組副組長關家明在上周五，決定主動撤回有關聯署，稱因避免事件引起反映政府立場的不必要疑慮。

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責任編輯：戴朗希