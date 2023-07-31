【翹英結業】政府高度關注翹英結業　教育局確認何文田分校違例無註冊

▲ 翹英教育轄下5間補習中心上周六（29日）突然全綫結業。（資料圖片）

翹英教育轄下5間補習中心上周六（29日）突然全綫結業，事件發酵至今3日，政府發言人今日（31日）晚上表示高度關注事件，並已採取適切行動，總結截至今日傍晚6時，海關及消委會就事件分別接獲219宗及63宗舉報，涉及金額約為183萬元及66萬元，海關會循是否涉及《商品說明條例》下第13I條「不當地接受付款」方向作出調查；教育局亦確認翹英的何文田分校並無註冊，違反《教育條例》，當局定嚴肅處理。

政府發言人表示，海關接報後已即時安排專責隊伍跟進，聯絡所有舉報人查詢每宗個案詳情，並嘗試聯絡翹英教育負責人和員工，以作出跟進調查。海關在處理有商戶突然停業或結業而未能為消費者提供預售貨品或服務的舉報時，會循是否涉及《條例》下第13I條「不當地接受付款」方向作出調查，包括有關商戶在宣布停業之前的營運狀況，並指海關會果斷採取執法行動。海關今傍晚亦表示，已嚴正提醒翹英董事，就未完成的預繳式課程為消費者安排退款。

教育局確認有關學校位於九龍城區的補習中心，並沒有按《教育條例》（第279章）註冊；其餘數間位於港島東區中心，則已按條例註冊為提供非正規課程的私立學校，對該校九龍城中心違反《教育條例》，教育局定嚴肅處理。教育局亦再次提醒市民報讀補習學校時，應注意自己的應有權益，包括應按月而非一次過繳交學費。

受影響家長及前員工日前組成Whatsapp苦主群組追討預繳學費或欠薪，人數至今累計逾600人，有人更呼籲去信特首敦促各部門調查。翹英董事彭芷彤日前曾現身Whatspp苦主群組，聲稱陷入財困，並正商討重開部分中心，本報早前向彭查詢，至今晚仍未獲回覆。

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責任編輯：馮琪雅