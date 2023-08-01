【見疑即報】警推全港的士司機「見疑即報」運動　反恐熱線已接獲逾2萬條訊息

▲ （左）的士車行車主協會會長鄭敏怡、（中）跨部門反恐專責組高級警司梁偉基、（右）的士司機陳先生。（梁偉榮攝）

全港有4.6萬名活躍的士司機，每日於全港各區行駛，接觸不同人和事物，甚至涉恐涉暴或其他罪案的消息。警方跨部門反恐專責組今日（1日）展開全港的士司機「見疑即報」宣傳活動，鼓勵司機向警方提供涉恐涉怖消息。

跨部門反恐專責組高級警司梁偉基表示，司機可透過熱線或短訊（63-666-999）、微信帳號（CT-hotline）或微信「安全社區小程式」舉報，過程不需留下個人資料。如能提供關鍵性的訊息，並成功將犯人定罪，更有機會獲發賞金，發放金額就視乎案件的嚴重性和資訊關鍵性。

專責組自去年6月推出「反恐舉報熱線」，截止今年7月中旬，已接獲逾2萬條訊息，當中約14%訊息屬值得跟進，內容大多涉及騙案、危險藥物、國安、藏有武器等。警方接獲訊息後，會考慮訊息的具體性和真實性，再決定是否跟進，如值得跟進，便將案件轉介各部門。

梁偉基表指，專責組今年3月發放首宗反恐賞金，舉報人是一名職業司機。他於載客期間，聽到客人在策劃炸彈襲擊，於是向警方舉報，最終2人以「炸彈嚇詐行為」罪名被定罪。梁又透露，目前有逾3宗案件已符合發放賞金資格。

的士司機陳生曾助警方將藏有攻擊性武器的犯人定罪，於2021年獲頒好市民獎。他憶述，當晚警方於獅子山隧道附近設路障查車，而他看見前車多次開關車門，「好似想逃走」。正當他駛向前時，看到地上有一把刀，於是向在場警察舉報。最終，警方以藏有攻擊性武器罪名將犯人定罪。他形容，做好事的感覺「很舒服」，並表示「罪案有可能發生在自己或家人身上，盡力防止罪案是應該」。

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記者：楊佩瑩