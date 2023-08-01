【阿一鮑魚】楊貫一病逝享年90歲　徒弟李文基為跟鮑魚一哥寧願降職

▲ 阿一鮑魚楊貫一徒弟李文基說，當年師父經常被邀到釣魚台為領導人製作美食，包括鄧小平，甚至有領導人冬季南下避暑，一哥都會帶他到珠海等廣東地區為他們炮製菜式。

阿一鮑魚楊貫一前天（7月31日)離世，享年90歲。

一哥生前曾提拔不少後輩，包括高徒、現任富嘉閣總經理李文基，當他收到一哥離世的消息，心情都非常沉重，且聽聽他如何談這位在香港飲食界德高望重的一代大師。

已故食家唯靈曾經說過，富嘉閣總經理李文基是「一哥真徒」。80年代加入富臨飯店成為一哥徒弟的李文基，他說師父近年健康一般，一早已有心理準備，故當昨天（7月31日)中午12時收到一哥家人通知師父離世的消息，並不感突然，但心情極度沉重。

他說：「其實早幾年一哥已裝有心臟起搏器，疫情下又慢慢開始出現一些老人病，醫生說他的生理時鐘出現問題，故此影響他的身體。因疫情前他必會早上11時回舖頭，跟食客打招呼，落場稍作休息後，晚市又回舖頭打點。但疫情期間生意大受打擊兼曾停晚市，師父少了出舖頭，情緒出現一些問題，身體也慢慢虛弱。」

▲ 「一哥真徒」李文基說一哥待人接物態度，令他終身受用。

李文基說約３個月前，一哥已經住院，他不時到醫院探望。「我會不停和他傾偈，談他喜歡的話題，主要離不開飲飲食食，又或重提以前大家一起工作的日子，以舊話題來刺激他。」

問到李文基跟一哥相處的難忘事，他說自己當年在新同樂工作，是廚房第二把交椅，當時是1986年，富臨飯店在報紙刊登招聘廚師廣告，雖然職位較新同樂低級，但他為了能成為一哥徒弟，不介意降級入職。「當時阿一鮑魚已很馳名，並被外界稱為天下第一鮑，但他仍毫不保留傳授我廚藝，相當提攜後輩。」

原來，一哥的徒弟有「真金」與「鍍金」之分，「真金」是從低學起，譬如已故的大師兄及負責煲鮑魚的幾位兄弟等。「鍍金」則是國內的老闆或名人明星，跟一哥學幾個月，拍張照就算了。

李文基當然屬於「真金」，他說一哥思想前衛，不時會反轉傳統，譬如炒帶子講求雪白，但他覺得與蠔油味道夾，就不會介意顏色。他說以前只會用筷子匙羹食中菜，但一哥覺得用刀叉食鮑魚較方便，給人感覺也較高級，於是引入以刀叉食中菜。

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到釣魚台為鄧小平獻技

他說當年師父經常被邀到釣魚台為領導人製作美食，包括鄧小平，甚至有領導人冬季南下避暑，一哥都會帶他到珠海等廣東地區為他們炮製菜式，故此一哥在內地享有崇高地位。「他間中會在國內做飲食顧問，我負責上內地打點一切，包括籌備開餐廳，當時有些人認為在內地做生意總有點困難，但因為一哥名氣很大，個個都會俾面他，所以我當時辧起事來很順利。」

眨眼接近40年的師傅情，李文基自言除了廚藝外，還從一哥身上學到待人接物的態度。「一哥教曉我對任人都要真誠，他尤其對傳媒十分熱心，就是一般無經驗的小記者，他都很關顧，會很深入的講解每道菜式。他還經常對記者說聽是不夠的，於是便即席煮鮑魚給記者食，還細心教導如何用刀叉切及怎樣品嘗，對飲食及人均充滿熱誠，他的待人處事態度，令我終身受用。」

記者：招美寶