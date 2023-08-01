【李玟離世】李思林籌備妹妹喪禮不斷落淚 　歌迷公祭後怒轟渣男：把CoCo還給我們

▲ 李思林：「我唔知幾時先會唔喊......」

一代樂壇天后李玟（CoCo）在7月5日離世，終年48歲。CoCo追思會在昨日（7月31）於香港殯儀館舉行，下午4時在該館一樓大禮堂設靈，今日（8月1日）早上大殮後辭靈出殯。

Coco的二家姐李思林早前接受《東張西望》訪問，昨晚播出下半部份，消瘦了不少的李思林稱：「我唔知幾時先會唔喊」。

【李玟離世】追思會李思林激動爆喊 李秋林爆Seed大罵：個衰人害死我個妹

李思林：我每日可能喊十幾次

李思林感恩在籌備Coco身後事期間獲很多專業人士幫忙、不用每一件事也是自己做，她稱希望學習Coco般擁有正能量，並稱不想再落淚。

她提到籌備喪禮的過程是很困難，「因為每一個粉絲畀啲片段我睇，我又喊一次；公司畀啲片我，我又喊一次；聽佢歌嘅剪輯，我又喊一次；好朋友講佢嘅故事，我喊一次......我每日可能喊十幾次，修改完再睇，我又要喊一次，我睇講稿初版喊一次，之後又喊一次；我唔知幾時先會唔喊。」

她續說：「呢個唔係一個項目，我好難變咗一個項目嘅心情去處理，都盡量去克服啦。」

▲ 李思林日前接受《東張西望》訪問。（影片截圖）

透露媽媽身體情況

李思林指自己每晚也在想著與妹妹的回憶，所以也睡得不太長時間。她又指Coco離世前數天，大家也經常聚在一起。她說：「我覺得自己無好好幫佢處理衫，佢同我講佢鐘意咩裙，不過唔緊要啦，都係物件，可以買新嘅。」

她指，媽媽現時的情況不太好：「呢幾日佢生日，佢都話以後唔再慶祝，我好明白佢嘅心情......佢喺醫院都話：『我30幾歲死老公，個女點樣都要救返』，我也感謝醫生盡了他們嘅努力。」

最新影片推介：吳岱融專訪

李思林靈堂內激動爆喊

另外，昨天不少CoCo的親朋好友出席悼念，氣氛哀傷，追思會儀式完成後，賓客在靈堂內與親友擁抱、上前問候和安慰，李思林突然激動爆喊，攬着親友並大呼：「佢攞走咗我妹呀！」

此時大姐李秋林就解釋：「佢意思係話佢害死咗我妹呀！佢害死咗我妹呀！個衰人害死我個妹呀！」但未有指名道姓。而李思林痛哭達幾分鐘，直播一度靜音，後來她坐下，情緒才較為冷靜。

▲ 李思林靈堂內激動爆喊。

歌迷公祭後怒轟渣男

因為要待前來追思會的親友先離場，所以在昨天接近晚上7時，Coco的歌迷才入場悼念，送別偶像最後一程。而場外亦逾千名市民排隊向李玟道別，十多人一組輪候入場，大家十分守秩序，部份歌迷更難掩失去偶像的傷痛，當場落淚哭成淚人。

在公祭後，有10多名穿著黑衣的歌迷在殯儀館正門唱歌，他們的身上貼了「宇宙渣男」、「忘恩負義」、「畀番CoCo我哋」、「冇人性」的標語貼紙，並舉著寫有「We Need CoCo Back」的白紙。

他們更一起叫口號：「渣男，把CoCo還給我們！」

▼ 點擊圖片放大 +3 +2

精彩獎賞活動等您發掘：https://bit.ly/3ClEy1R