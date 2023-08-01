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【無品住客】好心男免費借親戚住2年包水電　竟偷偷搬走遺下「恐怖垃圾屋」

親子 10:32 2023/08/01

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男子好心讓親戚免費借住，對方卻遺下滿房垃圾。

業主最怕遇上麻煩住客，把房屋變得烏煙瘴氣。泰國一名男子好心將家中一個房間，讓女友的親戚免費借住，可是對方卻偷偷搬走，遺下滿房垃圾，恐怖衛生狀況嚇怕了男子。

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綜合泰國媒體報道，該名泰國男子近日在facebook發帖分享事件，他於2021年讓女友的一名女親戚免費住在家中，直至本月16日對方突然搬走，男子翌日才看到她將房間鑰匙放掛鉤上歸還。當他打開房門時被眼前景象震驚，房間到處都是垃圾，包括大量食物包裝、飲品瓶、膠袋、紙袋、紙盒、罐頭等。

房間的床已變成可怕的「垃圾床」，被垃圾包圍，只餘下中間少許位置睡覺。更可怕的是，男子在梳妝台發現用過的衛生巾，非常嘔心。最終男子要大掃除，聘請清潔工人打掃房間，用了逾50個垃圾袋才能把房間的垃圾裝完，垃圾車來回兩次才能將垃圾全部清除，而且床和床墊都要丟掉。

白住兩年留下爛攤子

該名女子白住兩年，男子還為她支付水電費。他嘗試聯絡女方不果，她從來不回覆他的訊息，沒有承擔任何責任。他在帖文中直言︰

我好頭痛，這樣的傷害怎麼承擔？她在這裡住了兩年，從未付過一泰銖。然後她搬走了，留下爛攤子給我收拾。

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男子透露，兩年前女友的親戚想暫時借住他家，直到自己找到工作，剛好家中有空房間就好心收留她。現在她卻無聲無息走了，沒有通知男子或其女友。他感覺不好受，「當我們沒有利用價值，她就把我們從她的生活中剔除」，更形容她的破壞程度︰

我們對所看到的震驚不已。怎麼會有人與垃圾和腐爛的氣味一起生活呢？

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責任編輯︰王明芳

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