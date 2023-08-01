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【致命水域】24歲男跳水離奇被電死　揭「鬧鬼之湖」半世紀奪逾700人命

健康 11:27 2023/08/01

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24歲男跳水離奇被電死，揭「鬧鬼之湖」半世紀奪逾700人命。

詭異命案！美國一名24歲男子在上周四被通報死亡，死因竟是湖中跳水觸電身亡。而涉事湖泊「拉尼爾湖」（Lake Lanier）在60多年來已奪走逾700人命，被稱為「鬧鬼之湖」。

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綜合外國媒體報道，美國喬治亞州自然資源部證實在7月27日，24歲男子Thomas Milner不幸在拉尼爾海灘南路（Lanier Beach South Road）附近湖畔碼頭跳水後意外身亡。Thomas發生意外後，他的一名友人跳入湖中試圖救援，卻突然感覺全身一陣灼熱，類似觸電。他急忙上岸關掉碼頭所有電源，可惜再度下水為時已晚，Thomas被緊急送醫後仍不治身亡。當局已就意外展開調查，目前仍不清楚湖水會通電的原因。但根據拉尼爾湖官方網站資訊，案發地點附近的比福德水壩（Buford Dam）有為周圍提供水力發電的作用。

「鬧鬼之湖」奪逾700人命

位於美國喬治亞州北部的「拉尼爾湖」（Lake Lanier），自1956年開放以來不斷有鬧鬼傳言。湖泊原是美國政府為興建大壩及水力發電而人工建造，但過程中破壞了250多個家庭居所，原有小鎮連同多個未移走的墓地都沉沒湖底。加上該水域在67年來已通報逾700宗死亡案件，鬧鬼傳聞隨之愈演愈烈，更被媒體形容是美國最致命的水域之一。當地官員及湖邊告示牌均警告水域危險性，稱民眾若要在拉尼爾湖中游泳，風險自負。

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責任編輯：羅嘉欣

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