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【婚姻密語】發現丈夫偷腥佯作不知 港婦啞忍2個月決定攤牌：夫婦應坦誠相對

親子 20:00 2023/08/05

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熱門 李玟 破毒強人 區區有好校 香港小姐2023 新手爸媽 寵愛Pet Pet 超市大搜查 COLLAR 30＋減肥 MIRROR

《十八年後的終極告白》劇照。

大部人都不想被瞞騙，但並非每個人都準備好面對真相。

「相比兩個月前，我的心情已經較穩定。那陣子整晚在床上輾轉反側不能入睡，現在可以睡一、兩小時，有少許改善。」她的聲綫突然提高，說︰「但看他一覺睡到天亮的若無其事，胸口就有一股怒氣。他製造問題，為何要我獨自承擔後果？」

數月前她發現丈夫行徑有異，常帶着手機走到一旁，小心翼翼機不離手，令她生疑。兩個月前一個睡不着的午夜，她偷偷拿起他的手機，一路掃他手機，看到他與異性一些調情對話，與一些女生近身貼臉照，嚇得她幾乎聽到自己怦怦的心跳聲。

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「男人背着太太flirt女，搭上的還不止一個，是否代表他已經變心？我是否應該拆穿他，質問他為何背着我跟別的女生調情？」過去兩個月，她暗中知道丈夫偷腥，卻佯作不知，如常生活。

「你沒拆穿他，是因為……」我問她。

「之前很亂，不知怎樣做，又擔心說出來會破壞彼此的關係。如果他真的變了心而又不改變，那我應該怎樣？跟他離婚還是繼續啞忍？」她之前不敢追問，是怕知道如果他真的變了心，自己不知道怎麼辦！

「過去兩個月你默不作聲，現在卻想與他對質，目的是甚麼？」我再問。

「如果他變了心，我當然傷心，但總好過兩個人表面扮恩愛卻各自在做戲。這兩個月，我深深感受到不能坦白的辛苦。我覺得夫妻間坦誠相處很重要，但這個兩月，我不單覺得他欺騙我，我也在欺騙自己。」

她漸漸明白，如果跟丈夫坦白，面對真相，婚姻有機會修補，也有可能決裂；如果選擇私下自嘆自憐，只會將自己困在一個無盡頭的黑洞，繼續被吞噬。有些事情，不是知道結果才去選擇，而是選擇了才知道可能出現的結果。

夫妻之道 離婚 結婚

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