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【周末好去處】陳奕迅《陀飛輪》獲書狂草藝術館展出　小楷羅文歌詞流露獅子山香江情懷

休閒消費 10:50 2023/08/01

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書法家徐沛之以狂草書寫陳奕迅主唱、黃偉文填詞的《陀飛輪》，現正在香港藝術館展出。

「過去十八歲／沒戴錶／不過有時間／夠我／沒有後顧／野性貪玩／霎眼廿七歲／時日無多／方不敢偷懶／宏願縱未了／奮鬥總不太晚……曾付出／幾多心跳／來換取／一堆堆的發票／人值得／命中減少幾秒／多買一隻錶……」（節錄《陀飛輪》歌詞）

大家聽到有共鳴的歌曲時，會拿起筆來寫下歌詞嗎？當年，香港書法家徐沛之每日為生活打拼，重複聆聽著陳奕迅主唱、黃偉文填詞的《陀飛輪》上百遍，曲中對物質追求與光陰流逝的感慨，深深觸動了他。他將旋律化為充滿力量的草書線條，將自己的感悟傾注於八屏巨幅書法作品上，揮灑律動的墨跡中蘊含著無數心跳節奏。

這是香港藝術館「漢字城韻──書法中的詩舞畫樂」展覽的其中一件展出作品，整個展覽展出逾70件館藏香港藝術家作品，並結集不同界別的本地創作人，提供嶄新及多面向的觀賞體驗。

郭孟浩作品《蛙賓臨九八》混合素材板本。

書法與舞蹈

書法是創作者情感的表達，書寫自己有感悟的文字，將情感傾注筆尖，形諸宣紙，是一種淋漓暢快的感覺。觀賞書法作品時，有想像過書法與舞蹈有相通之處嗎？書法家呼吸有節，筆墨隨之起伏，與舞者隨旋律起舞一樣，追求身心合一、緩急有致、輕重有度。香港藝術館邀請香港影像導演卓翔與編舞家王榮祿為「漢字城韻──書法中的詩舞畫樂」展覽創作了一組舞蹈影像裝置，演繹他們對書法動勢的理解與想像，讓舞蹈與筆墨彼此呼應。

中國書法是人類文明史上唯一得以延續千年以文字為體的藝術成就。書法藝術承載的不單是由功能性的文字傳意至抽象審美的歷程，更展現了人類文明發展長河中，個體的情感與精神面貌。展覽涵蓋超過70件香港藝術館館藏香港藝術家的作品，從書法藝術與詩、舞、畫、樂之間的關係出發，讓大家從自己的知識體系及興趣中，發掘欣賞書法的樂趣，並重新審視面對科技發展高速迅猛的腳步，延續發展經典文化成果的價值。

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展覽：漢字城韻──書法中的詩舞畫樂
地點：香港藝術館
展期：即日至9月17日
時間：星期一至三、五（10:00am – 6:00pm）/ 星期六、日及公眾假期（10:00am – 7:00pm）

編輯：葉翠華

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