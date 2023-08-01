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【翹英結業】補習社向家長發短訊稱非預謀結業　消委會海關正處理有關投訴

社會 11:51 2023/08/01

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翹英教育轄下5間補習中心日前全線結業，引起大批家長追討預繳學費。（資料圖片）

翹英教育轄下5間補習中心上周六（29日）突然全綫結業，截至昨晚6時，海關及消委會就事件分別接獲219宗及63宗舉報，共涉及金額約249萬元。有家長表示今早（8月1日）接獲所屬補習社短訊，宣稱「絕非有預謀結業」，並指數天來不斷與有意接手各分校的人士及機構商討，目前肯定有2至3間機構（願意）合作，為學生安排課程，而詳情會盡快公布。

有家長表示今早接獲翹英教育短訊，表示早於2019年開始出現經營困難，並聲稱原本只是計劃結束何文田分校業務，但由於「事出突然並安排失當，數天內負面消息漫延，中心亦耗盡營運資金」，無奈下須全綫結業。

翹英教育今早發短訊予家長。（網上截圖）

該補習社亦指，數天來不斷與有意接手各分校的人士及機構商討合作事宜，透露目前肯定有2至3間機構（願意）合作，為學生安排課程，而詳情會盡快公布；同時強調收取學費時，仍然有投資者洽商入股，故「絕非有預謀結業」，冀家長相信一切資金、學費全部用作交付租金、僱員薪金及清還早年負債。

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記者：TOPick港聞組

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