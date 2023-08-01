【創新料理】日本餐廳推重口味昆蟲料理　食客大讚：所有食物都很美味

▲ 日本餐廳推重口味昆蟲料理，食客大讚：所有食物都很美味。

不少餐廳會推出創新料理來吸引食客，而近期，日本東京一間餐廳就推出昆蟲料理，包括蟋蟀燴飯、幼蟲豆腐、水曱甴梳打等餐點和飲品，供食客品嚐，更獲得一眾食客大讚美味。

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據《路透社》報道，來自兵庫縣的26歲上班族Takumi Yamamoto，於26日光顧了東京一間以昆蟲料理為主打的網紅餐廳「Take-Noko」，店内周圍都裝飾著用玻璃容器裝著的甲蟲、螞蟻和曱甴等等。

Yamamoto表示，自小他就會吃蘸醬油的蟋蟀作為零食，因此對世界各地的昆蟲料理都非常感興趣。他在「Take-Noko」吃了蟋蟀肉丸燴飯、幼蟲杏仁豆腐、水曱甴蘋果梳打等作為午餐，令他不禁大讚竟然有這麽多種類的昆蟲料理可供選擇。

所有食物都很美味。特別是水曱甴蘋果梳打特飲，很清新、好喝，就像吃青蘋果那樣。

據報道，「Take-Noko」的咖哩會加入蟋蟀，將蠶蟲脫下皮殼做成刺身，而蘋果梳打則會放上水曱甴作裝飾，聽說味道像蝦。雖然一些消費者認為吃昆蟲很噁心，但日本有著豐富的昆蟲食品烹飪歷史。「Take-Noko」經理Michiko Miura表示，在日本古代位於肉類和魚類短缺的内陸地區，居民經常會吃蟋蟀、蠶和黃蜂，這種飲食傳統在二戰期間和戰後糧食短缺的情況下再次流行起來。

最近飼養蟋蟀和麵包蟲作為食物方面取得進展，因此用昆蟲作為食物原材料的可能性正在增加。

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由於畜牧業對氣候變化的影響，加上極端天氣和地區衝突等造成全球糧食安全問題，也增加了人們對研究高成本效益下飼養昆蟲作為糧食，所提供的高質量、經濟營養的興趣。聯合國認為，昆蟲是一種可持續的蛋白質來源，預計到2050年將增至97億的全球人口，昆蟲食品則會開始在全球範圍內受到重視。

報道指出，包括日本敷島麵包公司PASCO在內的幾家公司，已經開始銷售用蟋蟀粉製成的蛋糕和零食，加工食品製造商日冷Nichirei和日本電報電話（NTT）亦投資昆蟲食品業務。

近年，吃昆蟲逐漸被人接受，有媒體報導昆蟲粉被用於學校午餐和零食，蟋蟀一詞也在日媒上流行起來。Miura表示，他們的餐廳周末常常會被訂滿。老闆Takeo Saito在9年前創立公司Takeo Inc，並將其發展到食品業務，提供蠍子、狼蛛等60多種節肢動物食物。

我們的目標是讓人們不把昆蟲視作另類，而是可作為蔬菜、魚、肉等餐桌美食來享用。

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責任編輯：羅嘉欣