【道路安全】警方一連2日新界南打擊非法駕駛電動車拘17人　發出139張傳票

▲ 向違規騎單車人士發出139張傳票。（警方提供）

新界南總區交通部及各區人員一連兩日（7月30日及31日）在荃灣、沙田、馬鞍山、葵涌、青衣及大嶼山多區採取代號「朝陽」執法行動，以打擊電動可移動工具相關罪行，拘捕17人；並向違規騎單車人士發出139張傳票。



行動中，人員共拘捕16男1女，年齡介乎18至67歲，涉嫌駕駛未有登記車輛、駕駛時沒有有效駕駛執照、沒有第三者保險而使用車輛及駕駛時沒有戴上認可防護頭盔。行動中，人員共扣查4部電動滑板車、12部電動單車及1部電動單輪車。

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另外，警方在行動中亦向多名違規騎單車人士發出一共139張傳票，違例事項包括在行人路上踏單車、沒有遵從交通標誌規定等。



警方重申，電動可移動工具不宜與一般汽車共同使用路面，亦不適合於行人道或單車徑上使用，容易造成交通意外，引致騎乘者或其他道路使用者受傷。任何人在道路，行人路及單車徑上使用未經登記及領牌的電動可移動工具，可能違反香港法例第374章《道路交通條例》及其他相關法例。一經定罪，最高刑罰為罰款港幣1萬元及監禁12個月。警方同時呼籲所有騎單車人士，應遵守相關交通規則，保障自己及其他道路使用者安全。

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責任編輯：楊佩瑩