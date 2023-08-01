  • 30°C
香港時間 : 2023801日 (週二) 11:02
靚太生活雜誌

下載 App

免費即時新聞

立即掃描，搶先下載

專題:破障‧心導行GO!

熱門關鍵字 : 李玟 破毒強人 區區有好校 香港小姐2023 新手爸媽 寵愛Pet Pet 超市大搜查 COLLAR 30＋減肥 MIRROR
hket

話題
健康
親子
娛樂
新聞
休閒消費
TOPick TV
Band 1學堂
醫‧健

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【道路安全】警方一連2日新界南打擊非法駕駛電動車拘17人　發出139張傳票

社會 10:39 2023/08/01

分享：

分享：

熱門 李玟 破毒強人 區區有好校 香港小姐2023 新手爸媽 寵愛Pet Pet 超市大搜查 COLLAR 30＋減肥 MIRROR

向違規騎單車人士發出139張傳票。（警方提供）

新界南總區交通部及各區人員一連兩日（7月30日及31日）在荃灣、沙田、馬鞍山、葵涌、青衣及大嶼山多區採取代號「朝陽」執法行動，以打擊電動可移動工具相關罪行，拘捕17人；並向違規騎單車人士發出139張傳票。

行動中，人員共拘捕16男1女，年齡介乎18至67歲，涉嫌駕駛未有登記車輛、駕駛時沒有有效駕駛執照、沒有第三者保險而使用車輛及駕駛時沒有戴上認可防護頭盔。行動中，人員共扣查4部電動滑板車、12部電動單車及1部電動單輪車。

最新影片推介

TOPick診症室
【TOPick診症室】捱夜飲酒會傷肝？食豬肝可「以形補形」？ 醫生揭5大肝臟迷思

另外，警方在行動中亦向多名違規騎單車人士發出一共139張傳票，違例事項包括在行人路上踏單車、沒有遵從交通標誌規定等。

警方重申，電動可移動工具不宜與一般汽車共同使用路面，亦不適合於行人道或單車徑上使用，容易造成交通意外，引致騎乘者或其他道路使用者受傷。任何人在道路，行人路及單車徑上使用未經登記及領牌的電動可移動工具，可能違反香港法例第374章《道路交通條例》及其他相關法例。一經定罪，最高刑罰為罰款港幣1萬元及監禁12個月。警方同時呼籲所有騎單車人士，應遵守相關交通規則，保障自己及其他道路使用者安全。

HKETAPP健康台更多都市疾病影片：https://bit.ly/3cNFwr7

hketApp已全面升級，TOPick為大家推出一系列親子、健康、娛樂、港聞及休閒生活資訊及Video。立即下載：https://bit.ly/34FTtW9

責任編輯：楊佩瑩

 

知多啲

【見疑即報】警推全港的士司機「見疑即報」運動　反恐熱線已接獲逾2萬條訊息
【見疑即報】警推全港的士司機「見疑即報」運動　反恐熱線已接獲逾2萬條訊息
【致命意外】黃大仙電單車炒小巴　鐵騎士重傷留醫一周不治
【致命意外】黃大仙電單車炒小巴　鐵騎士重傷留醫一周不治
【襲警】醉酒漢大鬧元朗巴士襲警　警員拔胡椒噴劑制服
【襲警】醉酒漢大鬧元朗巴士襲警　警員拔胡椒噴劑制服
新界 交通事故 單車 滑板

香港經濟日報 App

免費即時新聞

立即掃描

搶先下載

最高瀏覽

【李玟離世】CoCo生前好友到場送別　丈夫及繼女到靈堂神情哀傷
16:41 2023/07/31
【李玟離世】CoCo生前好友到場送別　丈夫及繼女到靈堂神情哀傷
【爺孫戀】26歲林靖恩速賣亡夫李坤城房產　逾2600呎4房單位沽出金額曝光
17:57 2023/07/30
【爺孫戀】26歲林靖恩速賣亡夫李坤城房產　逾2600呎4房單位沽出金額曝光
【工人姐姐】印傭入屋9年搶老公做女主人　港媽發警世文5點勸諫女士
19:10 2023/07/31
【工人姐姐】印傭入屋9年搶老公做女主人　港媽發警世文5點勸諫女士