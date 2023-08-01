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【阿晶自殺】微辣前經理人阿晶生前對話曝光　爆料KOL踢爆儀仔再講大話

娛樂 11:22 2023/08/01

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爆料KOL Sean Lam公開阿晶生前的對話。

YouTube頻道微辣的前經理人兼KOL阿晶（Jane）離世，有「爆料KOL」之稱Sean Lam再於IG爆料，貼出阿晶生前的對話，力證儀仔的「澄清文」為謊言。

【阿晶自殺】對「喊相」不知情否認曾參與欺凌　阿丞佩服阿晶勇氣成病友互相支持

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爆料KOL貼阿晶生前對話

Sean Lam將與阿晶的對話製作成影片，並加入儀仔的IG帖文，於IG內發布且鼓勵大家轉發。

他寫道：

2020年4月26日
我都試過呀，好朋友同前度一齊咗，不過唔緊要啦，早啲睇清早啲離開，唔使浪費自己時間。

DEAR JANE 彩虹橋見🌈

【阿晶自殺】加蔥否認出軌被揭疑講大話　於前年5月被阿晶稱「儀仔男朋友」

Sean Lam有「爆料KOL」之稱。（IG圖片）

加蔥曾稱不婚主義

阿晶離開微辣前，跟加蔥是一對情侶，後來加蔥以自己是不婚主義為由向跟阿晶分手，更有指他曾逼阿晶墜胎，不過加蔥否認並指墜胎是二人的共識。

儀仔於後來加入微辣，很快便成為加蔥女友，本來是不婚主義的加蔥於今年1月宣布在去年9月已向儀仔求婚。

最新影片推介：吳岱融專訪

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【TOPick柴犬追星】吳岱融計劃與鍾淑慧到泰國退休　分享夫婦之道：別將缺點放大

儀仔稱沒搶好友男友

儀仔曾於IG撰文發布限時動態表示：

我知道這些不幸事情發生大家都非常難受及心痛，非常明白大家現時的心情及情緒，我也正在共同悲痛及沉澱中。

但對面網上抹黑及誤會，我不希望再發酵大家更多猜想及誤會，所以希望在這邊作簡單清澄一下，

過去我們只共事過一陣子的同事，有交談的對話也寥寥無幾，基本上也只是公事，絕非網傳所說的好朋友，甚至也不是我的上司。網傳圖片只因當日恰巧共同穿了一樣公司T-shirt被邀請一同拍攝，希望大家不要再作不實的猜測。

我非常理解及明白大家現時心情，但我真的確實從未做過第三者、也從沒做過搶朋友男友等等的事情。

我知道我無法阻止任何人的猜想及誤會，但我真的沒有。

求助網站和熱線：
明愛向晴熱線﹕18288
香港撒瑪利亞防止自殺會熱線：23892222
醫院管理局精神健康專線：24667350
東華三院芷若園熱線︰18281
撒瑪利亞會熱線︰28960000
社會福利署熱線︰23432255
生命熱線：23820000
利民會《即時通》：35122626

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撰文 : TOPick柴犬出動

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