《毒癮女孩》男星Angus Cloud離世　得年25歲

▲ Angus Cloud

HBO劇集《毒癮女孩》（Euphoria）男星Angus Cloud在今日（8月1日）驚傳離世，終年僅25歲，而他早前才經歷了喪父之痛。。

出生於美國加利福尼亞州的Angus Cloud，與朋友在紐約街頭時被選角導演發掘，在2019年以處男作《毒癮女孩》出道，在劇中演毒販Fezco "Fez" O'Neill。

此外，他還參演過電影《North Hollywood》、《The Line》等，其離世的消息一出，大批粉絲到其社交平台留言悼念。

經歷喪父打擊

綜合外媒報導，當地警方表示他們在周一發現Angus Cloud過世，目前死因仍在調查中，據知情人士透露，他經歷喪父打擊，從愛爾蘭回來後心情低落，試圖克服悲傷。

他的家人在聲明中表示：「上週，他埋葬了父親，並為失去父親而痛苦掙扎。我們唯一的安慰是，Angus現在與他最好的朋友---父親團聚了。」

而HBO亦發文致哀，表示：「他是很有才華的人，並獲得HBO和《毒癮女孩》這個大家庭喜愛，在這艱難的時刻，我們致上最深切的慰問。」

最新影片推介：吳岱融專訪