【刑恐上級】疑因未有戴上口罩而指罵上級　停職消防員刑恐罪成保釋候判

▲ 被告陳定邦（右）。（資料圖片）

42歲停職消防員疑因於消防局內沒有戴口罩，遭上級詢問後情緒激動，衝向上級面前稱「我有精神病，一拳打死你都無罪」。涉案消防員經審訊後，今（1日）於西九龍裁判法院裁決。裁判官裁決時指，被告當時明顯是對他人作出威脅，而且說話帶有法理上的考慮，裁定刑事恐嚇罪成，押後至8月17日判刑，其間索取社會服務令及感化報告。

被告陳定邦（42歲，消防員），被控1項刑事恐嚇罪，控罪指，被告於2022年8月23日，在大嶼山赤鱲角跑道南路機場南消防局地下當值室外，威脅王銘恒會使其人身遭受損害，意圖使他受驚。

裁判官裁決時指，被告證供逃避、矛盾及不合理，被告自辯時稱因緊張而忘記基本事情，可見被告未有披露事實。裁判官又指，被告稱當時未有意識，惟被告又指當時聽到事主罵他而衝出去反罵對方，反映被告無意識一說並不合理，裁判官拒絕接納被告證據。

裁判官續指，被告承認當時曾稱「我有精神病，一拳打死你都無罪」，句子明顯是對他人作出威脅，而且說話帶有法理上的考慮，可見被告並非本能地爆出瘋狂的字眼，說話亦會令堅定和有自由意志的人受驚，裁定被告罪成。

代表律師求情時指，被告案發時是1名消防員，因本案被停職。被告同意大部分案情，僅爭議是否有意圖使人受驚。代表律師又指，被告於案中未有實際施以暴力，亦沒有其他不當要求，案發時亦有多名消防員在場，受害人受驚程度非同類案件最嚴重，冀法庭給予被告機會，以非監禁方式處理。

裁判官將案件押後至8月17日判刑，其間替被告索取服會服務令報告及感化報告，被告續准保釋。

時任消防區長王銘恒早前供稱，被告案發日沒有戴上口罩，並在王詢問下情緒激動，夾雜粗言自稱有精神病，不用戴口罩。王隨後離開現場，被告不久後衝往王，在其面前作勢揮拳，並說出一連串粗言穢語。

被告自辯稱，當日身體不舒服，故未有載口罩。他聽到王於走廊稱「詐病」後感到憤怒，於是衝動下衝出當值室罵王。被告承認當時曾稱「我有精神病，一拳打死你都無罪」，並指當時純粹罵王，未有意識自己在罵甚麼。

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記者：梁錦麟