【慳電秘笈】夏日電費1個月僅100元　台女租屋住公開4式家居慳電大法

▲ 台灣一名女子租屋住，每月電費僅約港幣100元，公開4式家居慳電大法。

夏日電費一般較高，但台灣一名女租客日前卻在網上分享，指自己用電量很少，一個月電費新台幣400多元（約港幣100元）已屬很多，甚至被房東質疑「是不是都不在家」、「怎麼電費這麼少」而女租客隨後也公開了4式家居慳電大法。

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據網上討論區Dcard，一名女租客日前發帖指，自己是第一次租屋遇到房東詢問電費費用，讓她感到有點不安。事主稱，房東住的地方離自己租屋處很遠，因此每個月都會把電錶拍下來，再回報給房東。

而在今年6月，事主拍電錶時，就被房東問她「是不是都不在家」，在7月時又被房東問「怎麼電費這麼少」，令事主憂心自己「是不是要變相的被漲價了」。

事主隨後也公開了自己在家中用電的4個習慣，欲與其他網民討論，電費是花在哪裡。點擊下圖睇事主4式家居慳電大法：

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本港也有男網民曾分享，自己在今年5月18日算至6月14日，約1個月使用256度電，帳單金額僅$273。他並大方公開慳錢節能秘笈，坦言該月的電費未算最平：

1. 冷氣溫度

事主開冷氣時，習慣開機時設定溫度為18度；2.5小時後，調高至25度。

2. 電器選用具變頻功能

事主家中主要電器有2部雪櫃、變頻式分體冷氣機及抽濕機。除了冷氣機選用變頻式，若雪櫃及洗衣機也配合有變頻功能，可望進一步壓低電費。

中電曾指出，1匹冷氣機運行1小時，已相等於風扇運行20小時。因此開冷氣機前應先開風扇，之後調高冷氣機溫度。而冷氣機溫度每調高一度，即可節省3%能源。

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責任編輯：羅嘉欣