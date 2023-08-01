【健康焦慮】港婦對身體有「健康焦慮症 」 雙手突患濕疹揭洗手過度

▲ 港婦過度洗手，令雙手患上濕疹。

人生下半場最重要經營的事之一，就是健康，沒有健康，不能快活，就是那麼直接。但有些人卻把追求健康變成一種壓力，身體一旦出現狀況或毛病，馬上慌張起來，經常對自己的身體有種「健康焦慮」症似的，反倒造成精神緊張。

認識一個人，疫情期間非常害怕會中招，即使沒出街也在家中「疑神疑鬼」，老是害怕自己會中招。在家一天洗手二十幾次，還用梘液瘋狂地把十隻手指捽到甩皮，洗完還要用搓手液。有天，她心急如焚來電求救，說雙手無端端患濕疹，我介紹她看皮膚科醫生，被診斷為主婦手，皆因用梘液洗手過度之故。因此，硬要追求自己身體無污染的「清零」，如同患有強迫症一樣，是心理上的一種病態，而事實上不可行亦不合邏輯，更有反效果。

其實生死有命，誰能擋住命運給我們的死亡約會，但問題是，明明約會時間未到，何苦終日誠惶誠恐擔心或害怕是否快到呢？每次身體抱恙就懷疑是否死亡約會將至，那人生的精力就這樣消耗，似乎有點無謂和杯弓蛇影。或許人生要學習的課題之一，就是當這個死亡約會到來時，就欣然接受它。

我想，到時要做到「欣然」，至少在上天安排給我們這個約會期限之前的時間，能把自己活得快樂和快活、回望過去沒有遺憾吧！作家余華曾說過：「最初我們來到這個世界，是因為不得不來；最終我們離開這個世界，是因為不得不走。」既然去留不由人，何苦活得像疑病症一樣，惶惶不可終日？

日本人有「一病息災」的說法。日本醫學博士石原結實曾這樣說：「偶爾生個小病，反而更健康」、「生病是身體為了恢復健康的自然反應」，從這個角度去看自己身體的小毛病，人至少會放鬆一點。當我們能放鬆地與小毛病共存一小段日子，或許會令身心靈更健康。

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