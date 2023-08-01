【嘆世界】89歲方太教煮餸近照曝光　東京嘆9日8夜十足大細路

▲ 方太7月到東京玩9日。（方太（任利莎）Mrs Lisa Fong fb）

烹飪電視節目主持「台柱」方任利莎已年屆89歲，她的孻女阿寶日前在fb發帖，透露她跟方太7月到東京遊玩9天8夜，更大方透露行程、照顧長者旅行心得，以至多張方太近照，望落精神開心又高貴。

方太是前亞洲電視的「台柱」，1992年，亞視以「方太」命名節目《方太生活廣場》及《方太美食廣場》，由方任利莎主持，尤其經常利用不同大小的匙羹量度調味料份量，說話又風趣，深受市民歡迎。

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人地會以為我腳有問題…

阿寶憶述，7月完成創舉，成功跟方太去東京遊玩。疫情3年，母女沒外出，最後一次離港已是2018年12月。趁著她放暑假，得到哥哥姐姐同意，就安排了9天8夜、晚機去早機返東京之旅。跟以往旅程不一樣，這次安排特別謹慎，畢竟疫情還沒完全散去，而方太也高齡，一切要小心謹慎。

首先，子女們說服方太在兩地機場用輪椅代步，方太開始的時候還是有點抗拒，「人地會以為我腳有問題…」。阿寶稱，雖然方太平日也是自己走路，但機場路途有時很長，如果還沒上機已經很勞累，整個旅途就會很掃興。這個考慮在回程時候得到印證，飛機居然要爬樓梯上去，幸好最後獲航空公司體諒，安排了接駁車，免去了爬樓梯的苦和危險。

長者住酒店宜挑大間房

機場問題解決了，餘下就是酒店。這次下榻新宿，而非過去慣常會住的銀座。天氣這麼熱，從酒店步行到百貨公司也很辛苦，與其這樣，不如找一家容易打車、設施充足、房間大一點的酒店。阿寶喜歡房間大一點，因為她喜歡方太午睡，如果房間小，很容易變了在房間的時候一直坐在床上。房間大一點，走路的空間也多一點。

至於酒店設施確實很重要，特別是餐廳。這次旅途的7頓晚飯，有6頓都是在酒店裡吃的，有一天更收到酒店總經理放在房間的一袋禮物（是一盒曲奇餅），不知道他是否覺得方太一家很捧場呢？

因為天氣太熱，兩母子也就隨便逛逛，去了周末有機市場、看了銀座三越很漂亮的金魚展、看了一個室內的古董展。方太還一直打趣說：

我驚佢地睇中我，我至係古董

她們也去了葛飾區的柴又，看一下老日本風味十足的小區。方太對逛街沒多大興趣，或許是怕勞累。飲食方面，方太一直有國際胃，但現在她比較喜歡「湯湯水水」。

有天她們去了酒店附近、一家商業大樓底下的西安麵館，她倆都吃得很滿意，店裡服務的都是中國同胞，非常周到。臨走時候阿寶給了一個整數，跟店員說：我知道日本人不習慣給小費，但你我都不是日本人，鼓勵一下，請你和阿姨們喝個茶。其實我是真心佩服這些在異鄉打拼的人。說好中國故事，靠的就是他們。

為什麼要跟長者外遊？

阿寶還說，很鼓勵大家陪長者去旅遊，這種旅行與自己出去玩是不一樣的安排，也需要不一樣的心態。陪長者去玩，是珍惜大家一起的時光，長者的體力跟後生一輩不一樣，但他們都有去玩的權利，不是嗎？

她跟方太說，每個人都是明天比今天老，如果今天已經拒絕外出，那明天後天、明年後年、也就更不會去了，難道每天早上起床等中午、中午等晚上？那豈非很悶？

阿寶很慶幸這個短途旅行順利完成，回來後方太興致依然不錯，身體也恢復得很好。等天氣涼一點，兩母子或者會再找個地方去轉轉。

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責任編輯：吳卓峰