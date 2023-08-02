【螞蟻入侵】港女淘寶$44蟻藥　引出蟻竇大軍一晚殲滅

▲ 港女淘寶$44蟻藥，引出蟻竇大軍一晚殲滅。

香港不少家居常受蟻患困擾，面對細小的敵人卻往往束手無策！不過近日有女網民卻分享用網購買來的蟻藥，成功消滅螞蟻巢穴的經歷，指需滴數滴蟻藥，即引出「蟻竇」大本營，成功解決蟻患問題。

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一名女網民日前在Facebook群組「淘寶開心share」表示，因為家住村屋地下，不時會於家中不同地方發現新蟻穴。她因此遂於淘寶大約以人民幣40元（港幣44元）購入「滅蟻藥」，指出只需將蟻藥滴於螞蟻出現的地方，很快便可以引出其他小夥伴，將螞蟻巢穴一舉殲滅。

琴晚見到有6隻蟻左右，即刻滴蟻藥，過咗陣就引哂啲蟻出嚟，今朝已經全滅。

從她上載的短片可見，蟻藥威力驚人，於洗手盤位置不但令一條蟻路完全浮現，更令女網民發現螞蟻巢穴原來於「牆磚條隙度」。

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帖文曝光後，不少網民嘖嘖稱奇，並大讚產品厲害，「好得」、「好好用」；有用過的網民亦指「呢隻好好用 滴幾滴兩日就會無哂蟻」。

30歲男遭螞蟻咬傷送院不治

台灣曾有一名30歲男子，在工地遭螞蟻咬傷後身體不適，3小時後被發現後嘴唇發黑、失去意識，送醫搶救後不治。

據衞生署資料，本港有被毒節足類動物咬傷及螫傷的事故，主要是由蜜蜂、蜈蚣、螞蟻等動物引致。當中，入侵紅火蟻會叮咬和螫刺人類，傷口會灼痛，其後於一、兩天內形成非常痕癢的白色膿疱。痛楚及膿疱或會持續10天，並可能留下永久的疤痕。

由於破開的傷口可能會出現細菌感染，所以傷者不應將膿疱刮破，應該讓它自然消退。另外，可以肥皂和水洗滌傷口，或使用冷敷或冰袋，以紓緩痛楚及有助消腫。若身體出現多處皮膚感到痕癢、面部包括嘴唇、舌頭、喉嚨及上呼吸道腫脹、全身皮膚發紅、心跳加速、頭暈或昏厥、氣喘或呼吸困難等嚴重徵狀，就須即時求醫。

同場加映：家居滅蟲大法











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責任編輯：羅嘉欣