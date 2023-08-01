【阿晶自殺】與微辣阿晶陷「搶Job羅生門」　疑似多姐回應：真相喺呢刻已唔重要

▲ 微辣的Doris（多姐）與阿晶陷「搶Job羅生門」。

YouTube頻道微辣的前經理人兼KOL阿晶（Jane）離世。日前，阿晶在個人社交平台剖白受抑鬱等情緒病纏繞4年，表示自己曾遭恐嚇、網絡欺凌等。

阿晶在帖文中提到：「最後在此澄清我從來沒有搶過任何人Job。」早在2022年1月，Doris（多姐）指前經理人（即阿晶）已離開微辣，希望品牌就工作、寄件可聯絡她提供的電郵，而阿晶又在自己的IG分享化妝品宣傳Post，於是就有人懷疑她「搶job」。

日前，網上討論區流出疑似多姐的回應，當中有一句是：「真相或者證據係呢刻已經唔重要了」。

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疑似多姐回應

疑似多姐的回應中寫道：「對唔住，我哋無好好咁處理件事同埋關心到佢嘅情緒。呢件事發生其實邊個都唔想，發生呢件事我自己都未接受到。接住嘅係收到咁多人嘅攻擊，我仲未可以好好咁處理自己心情，而且我只係覺得真相或者證據係呢刻已經唔重要了，我當初應該好好地同佢面對面傾，宜家只想Jane安息，對唔住！」

另外，曾有網民在IG留言指責多姐，多姐回應：「我……好似從來都冇講過搶Job。」

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阿晶曾公開對話截圖

阿晶曾公開自己與公關的對話、與多姐的對話，以力證自己沒有「搶Job」，阿晶曾向多姐說：「sorry 我拎錯左（咗）你嘅嘢」、「但係你地咁樣屈我就唔得」，多姐就回應：「我嘅嘢又點會寄去你屋企呢？」，阿晶稱：「你咪問下個客，我有無叫過佢寄野（嘢）比我囉。」

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