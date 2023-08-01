【腳臭困擾】港男返工聞到「鹹魚味」　揭隔離女同事疑有香港腳【附中醫教護理及外洗止痕法】

▲ 有港男在網上大呻上班時經常聞到鹹魚味，結果一次偶然之下發現女同事疑似患上香港腳。

夏日炎炎，不少人因為流汗所以出現臭狐、腳臭等問題。近日有港男在討論區上就大呻，上班時聞到「鹹魚味」，但一直未能找到源頭。結果在一次偶然之下，發現氣味居然來自一位女同事，更目睹對方在枱底「捽腳趾」、「一地都係腳皮」，頓感崩潰，並懷疑對方患有香港腳。

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該名港男近日於香港討論區發文，指公司本身沒有規定員工必須穿密頭鞋上班，因此最近多了同事選擇穿涼鞋。但他之後開始經常聞到「鹹魚味」，形容「以為邊位同事搬咗入大澳住」，卻也一直未能找到源頭。直到有一天，樓主因為物件跌到地上需要俯身拾回，意外見到一位女同事在枱底「捽腳趾」，弄至「一地都係腳皮」，更發現對方的腳散發出氣味，「隔住成張枱都有陣鹹魚味」，令他懷疑對方患有香港腳，慨嘆「腳臭我都知佢唔想，唔通佢真係聞唔到自己有腳臭？」

帖文引來不少網民討論，有人認為「佢如果唔著涼鞋可能仲臭」，亦有人建議樓主向人事部投訴，「或者寫匿名信講俾佢聽你嘅感受」，但亦有人指出該名女同事應是衛生出現問題，「要著襪（每日洗）及定期洗鞋，仲可以用臭腳粉，減少出汗異味。」

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到底要如何判斷是否患上香港腳？香港腳又稱「足癬」，為皮膚真菌感染，多發生在足趾間隙縫位置，可全年持續發病，並傳染其他部位，甚至感染他人。由於用手觸摸，故分布常見為一手一足，或一手兩足。症狀可見集中分布的小水泡，痕或不痕，脫屑物若置於顯微鏡下觀察，可見菌絲滋生。

物理治療師、註冊中醫師盧文健曾於TOPick撰文，表示香港腳在中藥治療方面以祛風除濕止癢藥物治理為主，常用藥包括菊花、銀花、土茯苓及百部等，治療針對表症風及濕。另外，香港腳亦可透過外洗的方法減輕痕癢，藥材可用百部3錢、蛇床子3錢、地膚子3錢、黃柏3錢、苦參3錢、清水一公升煎煮45分鐘，藥湯外洗患處，一天一服藥，7天為一療程。

最後在護理方面，香港腳患處要保持乾爽，要常常清潔消毒鞋襪，殺滅真菌，並注意家中勿赤腳行走，以減低傳染家人的機會。

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責任編輯：羅嘉欣