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【破毒強人】朱智賢與蔣志光演夫妻做江湖阿嫂　積極工作做運動努力洗底

娛樂 11:51 2023/08/01

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TVB新劇《破毒強人》昨晚（7月31日）正式播出，由於劇中不少好戲之人，加上題材新鮮，令不少觀眾表示必定會捧場。

今次朱智賢（朱朱）與曾經是陳豪手下的蔣志光演夫妻，雖然對外是江湖阿嫂型到爆，但回歸家庭則是3個女兒的母親。

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與蔣志光演夫妻

蔣志光與朱朱曾在《食腦喪B》演父女，今次則變成演夫妻，難怪朱朱坦言起初有點不適應，更指劇中有很多不同情緒，與現實中傻大姐性格大有不同：「角色仲講我跳華爾茲好叻，我有專登去學，不過同阿蔣跳舞會緊張，驚踩到佢，好在佢好專業，會提點我。」

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曾被「雪藏」幕前一年

朱朱在2020年因「偷食事件」搭上人夫黎振燁，暫別幕前接近1年，後來她終獲無綫放生，直至2021年3月首次亮相《愛美麗狂想曲》宣傳。

隨後，她亦解封有劇拍，包括《黃金萬両》及《破毒強人》，更在《流行都市》做主持用行動感激公司再給予她機會。

加上，在朱朱沒有工開的日子，積極充實自己，又迷上行山及狂做運動，努力洗底，挽回觀眾對其的信心。 

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撰文 : TOPick柴犬出動

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