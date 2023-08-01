【最壞身教】港女迪士尼阻止普通話母子打尖　對方出一招竟然輕鬆過骨

▲ 玩時玩，一定要守規距。

自從兩地通關後，本港主題樂園都變得人頭湧湧！不過人多都要守規矩，不能做出打尖插隊等行為，一名港女去迪士尼樂園時，遇上一對操普通話的母子打尖，港女出言阻止，對方竟然用一招輕鬆過骨，令港女怒斥「點解可以咁厚面皮？」

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該港女於Facebook群組「我真係好鍾意迪士尼資訊分享群」講述到迪士尼樂園遊玩的不快經歷，她與朋友於「星戰極速穿梭」排隊時，當她排至中段時，竟被一對說普通話母子遊客插隊。

▲ 港女出言阻止內地母子打尖，但最後對方輕鬆過骨。

港女以為該對母子有家人在前方排隊，因此沒有制止，後來發現事實並非如此，於是仗義出言阻止對方及要求對方排隊。男童聞言拉着媽媽說「不要插隊」，但是媽媽竟笑笑口說「沒事」，甚至還故作友善地與港女調換位置，「讓」她排先。

港女非常驚訝對方面皮如此厚，遂再開聲要求對方重新排隊。不過對方未有理會，只與後方家庭再換位置繼續插隊劣行，而後方的遊客都不出言制止，港女對此感到不解，又表示

希望大家排隊嗰陣可以多啲留意下周圍，唔好俾人打尖都唔知。

不少網民看到帖文後感同身受，批評拖着兒子插隊的母親，不但沒有好好教導兒子，反而立下壞榜樣，「第時個𡃁仔就會學識打人尖」、「個細路都知唔可以打尖，個阿媽嘅所作所為係為老不尊」。亦有人認為見到有人插隊時就應該開聲制止，「就係因為無人出聲先會畀佢哋得呈，個個怕麻煩，又懶係費事嘈，呢啲就係縱容」、「一定要出聲，唔可以縱容」。

▲ 迪士尼自通關後人頭湧湧。

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責任編輯︰王明芳