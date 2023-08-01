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【公屋輪候】首派赤柱公屋馬坑邨 港爸拒要等二派：出入不方便

親子 12:08 2023/08/01

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有港爸首派赤柱公屋馬坑邨 但因交通不便為由拒要，望二派。

公屋派樓講彩數，不過也有港人派中港島的公屋豪宅也放棄！有港爸早前在網上發帖，指一家人輪候了7年，首派赤柱公屋馬坑邨，但因交通不便拒要，有網民則認為「 赤柱南區公屋，是公屋豪宅中嘅豪宅，你放棄大把人爭住要。」。

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該名港爸，於7月11日在「公屋討論區」以「首派赤柱公屋馬坑邨 背山面海交便不便拒絕」為題發帖，他表示當日拒絕首派了馬坑邨迎馬樓，雖然他也認同邨內環境好，不過最終都因交通不便拒要，

背山看海環境是真的好，就是出入不方便也沒有街市，希望二派能派到心儀的。

港爸稱，他輪候了7年多，終於在今年3月1日見香港房屋委員會的主任，之後在7月初就收到房署的配房通知信，他獲派馬坑邨的迎馬樓單位，每月租金為3,271元。

港爸一家到獲派的單位視察，並拍攝單位內外的照片，從單位的窗能看到翠綠山景及大海，樓下更有公園及小草地，環境優美！不過住開鬧市大角咀的石士森林，感覺反差太大，他表示，「小孩還在大角咀這邊讀書呢！」。

有網民認為赤柱南區公屋，是公屋豪宅中的豪宅，「你個單位景觀開揚，高層面對翠綠山巒，依山傍水，風水靚地，估計上手買樓遷出，你放棄相信大把人爭住要！」、「如果港島返工其實ok，公屋環境嚟講算好好」。

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鄉村式和諧型公屋

馬坑邨第7座的迎馬樓於2000年落成，樓齡23年，靚絕五台山的藍潔瑛也曾住在馬坑邨第4座的良馬樓，赤柱及石澳的人口約有逾2.2萬人，而馬坑邨為本港唯一一個擁有「鄉村式和諧型」的市區公共屋邨，第一代於1993年入伙，第三代於2000年入伙，只有5座樓宇包括駿馬樓、健馬樓、觀馬樓、良馬樓、迎馬樓，只有900個租戶，毗鄰相同設計的居屋龍欣苑和龍德苑，配套有馬坑公園和赤柱廣場，海傍酒吧林立，聯同赤柱周邊低密度的豪宅，充滿鄉村度假風情。

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責任編輯︰王明芳

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