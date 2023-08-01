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【禍不單行】男子帶狗散步腳突流血　求醫揭患1種癌且已擴散

醫生診症室 12:42 2023/08/01

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男子帶狗散步腳突流血，求醫揭患1種癌且已擴散。

腳部無故流血要留神！英國一名72歲男子數年前帶狗外出散步，回家後竟發現腳部莫名流血。他求醫後才證實患上皮膚癌，而且癌細胞更被發現已擴散至淋巴及肺部位置。

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根據《每日鏡報》報道，擁有12名孫兒、本應享受兒孫樂的Robert Dolan於2021年2月帶愛犬外出散步後，回家時卻發現腳部莫名出血。他於是馬上找醫生作詳細檢查，並證實罹患黑色素瘤。該黑色素瘤其後雖經手術切除，但不幸的是，醫院未幾再發現癌細胞已轉移到淋巴和肺部，令Robert和家人再次大受打擊。

慶幸的是，Robert通過免疫療法，病情取得相當不錯的成效，最新檢查結果顯示，他的肺部狀況沒有進一步惡化，意味後續治療重心可放在淋巴位置上。他的好轉亦重讓家人獲得希望。

事實上，Robert亦是一位善心人，與妻子Irene結婚39年，除了4名兒子外，還有12位孫兒，更是合法的寄養照顧（Foster carer）人士，30多年來提供數百名年輕人棲身住所。

根據「香港癌症基金會」資料，皮膚癌是皮膚細胞的惡性增生，其中一種早期徵狀是在皮膚出現墨痣，它們大部分對身體均為無害，可是當這些癦痣有所變化，便要當心是皮膚癌來襲。

定期自我檢查有助防範皮膚癌，假若某些癦、痣或斑點突然出現，形狀、大小或顏色出現不尋常的變化，而且持續數星期仍未回復正常，宜請醫生作進一步檢查。

點撃睇3類皮膚癌發病率、症狀及嚴重性：

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點擊睇皮膚斑點5項特徵：

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責任編輯：羅嘉欣

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