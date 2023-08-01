【迷途知返】逃學威龍流連機舖被學校開除　叛逆少年受感化開竅發奮考入大學

一個非常勵志的故事。馬來西亞有一名20歲少年昔日曾是「逃學威龍」，經常在電子遊戲機中心流連，更因為曠課半年被學校開除，父母因生活逼人，不懂管教，最終他被送入兒童之家生活，在兒童之家的循循善誘下，該名少年終於開竅，發奮讀書，更在公開試中取得優秀成績準備升讀大學，曾被人視為「爛泥」的他，終於吐氣揚眉。

終日流連機舖

據大馬傳媒《星洲日報》報道，該名20歲少年鄭俊傑來自安順芭尾新村一個弱勢家庭，父母終日為生活奔波，沒時間教育孩子，令年紀小小的俊傑經常在遊戲機中心「打躉」，更曾因為曠課半年被學校開除。父母不懂如何管教兒子，惟有將他送入當地的護幼之家生活。

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初期俊傑被送到護幼之家時，俊傑仍十分叛逆，曾帶領2名孩子齊齊抬起單車翻牆逃走，但最終他被院內導師打動，覺悟前非，重新努力讀書，並連續在初中評估考試、大馬教育文憑（SPM）及高級學校文憑（STPM）中取得不錯成績，今年在STPM中考獲2.83積分（4.0為A級，3.0為B級成績）的他，正以興奮的心情準備入公立大學讀書。

教師鄰居大跌眼鏡

鄭俊傑的轉變，令昔日的教師及鄰居刮目相看，鄭俊傑在護幼之家接受訪問時直言︰

我入到試場考SPM時，巧遇當年開除我學籍的初中班主任老師監考，他見我時還驚訝問︰「你還可以考SPM？」如果這名老師知道我不僅考了SPM，還通過了STPM準備入公立大學，相信他會更驚訝，鄰居們也一樣大跌眼鏡。

陪同俊傑受訪的護幼之家主席江順進、總務陳明華說，剛進入大學先修班的俊傑，曾向他們表示不想讀書，理由是當時疫情管制要上網課，令俊傑感到非常沉悶︰「我們和他談了一陣，勸他重新考慮，幸好當時他接受勸說，當回到學校上課後，成績逐漸上軌道。 」

希望日後商界發展

俊傑表示當學校恢復上實體課時，他一邊讀書，一邊搞學校活動，終於發掘到上學的樂趣，所以他的成績也從第一學期2科及格、2科不及格逐步提升。「在STPM成績放榜後，我取得2.83積分，在護幼之家及大學的同伴協助下，申請入讀公立大學。我非常興奮，期待能到大學獨立生活及學習。」

俊傑指他申請在大學讀經濟、商科, 希望日後可以在商界發展︰「回想當年逃課半年、被學校開除、翻牆逃離護幼之家，全因思想不成熟。」江順進和陳明華則大讚俊傑是個聰明的孩子，並祝福他有美好將來。

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