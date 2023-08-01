【近況曝光】八両金兒子陪父赴宴讚家教好　27歲葉小霆顏值再「進化」與明星撞樣

▲ 八両金27歲兒子葉小霆顏值再度「進化」撞樣向佐。

憑周星馳電影《食神》而爆紅的八両金（原名葉競生），人生大起大跌的他無懼破產及失婚，憑努力令自己東山再起。近年主攻內地發展，兒子「八両仔」葉小霆不時與爸爸一起拍檔登台吸金。

近日，一段「八両仔」陪爸爸出席宴會的片段曝光，他向賓客舉杯敬酒，其後一個舉動獲網民大讚家教好。

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撞樣多個藝人

八両金帶同兒子葉小霆出席宴會，現場有人拍下兩父子身影，並放到內地影片平台抖音。從影片可見，「八両仔」全程笑容滿面，不時向賓客有傾有講，更拿起酒杯向賓客敬酒，敬酒後更向對方抱拳，以表示敬意。「八両仔」客氣有禮的舉動，獲網民大讚八両金家教好。

除了「八両仔」大方得體行為獲讚許，網民亦將焦點放到其容樣上，指其顏值再度「進化」與向華強兒子向佐撞樣。

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年幼時跟爸爸一樣剪了冬姑頭的「八両仔」葉小霆，長大成人後添幾分帥氣，五官端正、濃眉大眼加上皮膚白皙，網民多次將葉小霆近照放到討論區討論。束起頭髮的葉小霆被指跟歌手吳亦凡、蕭敬騰撞樣，以往形象百變的葉小霆一時染金髮，一時又把頭髮染成綠色，被網民指與歌手方皓文及米高積遜撞臉。

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北上賺人仔

自稱「香港最醜的男人」的八両金於96年因參與周星馳電影《食神》而爆紅，然而，八両金的人生大起大跌，他曾表示自己高峰時期的身家比報道所說的還要多，都是入行前賺回來。可惜一埸亞洲金融風暴，令八両金財產由億歸零，太太更離他而去。

多年來，八両金與獨子相依為命，堅持「不借、不賒、不行歪路」。

2017年，八両金公開自己66歲，頭髮依然濃密的原因，更投資自家洗頭水品牌榮升老闆，公司收入加上幕前的吸金力，八両金絕對是東山再起。

▲ 擁有自家洗頭水品牌。（微博圖片）

近年主力在內地發展的八両金在微博粉絲超過一百萬，除拍網絡電影外也四出登台賺錢。據悉，八両金演唱3首歌的登台費是7萬人民幣，一個月唱3場，淨登台收入也可達18萬人民幣。

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