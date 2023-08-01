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【智方便】廣州首個「智方便」登記服務櫃位今起運作　為内地港人登記或升級「智方便+」

社會 12:35 2023/08/01

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熱門 李玟 破毒強人 區區有好校 香港小姐2023 新手爸媽 寵愛Pet Pet 超市大搜查 COLLAR 30＋減肥 MIRROR

廣州首個「智方便」登記服務櫃位，已正式投入服務。（政府新聞處提供）

政府資訊科技總監辦公室今日（1日）公布，於廣州設置首個「智方便」登記服務櫃位，便利在內地工作及生活的香港市民無須回港，亦可登記或升級「智方便+」，隨時隨地享受使用超過280項公私營網上服務的便利。

即日起，持香港身份證的香港市民可於服務時間，到廣州珠江新城廣州市政務服務中心2樓大堂「智方便」登記服務櫃位辦理「智方便+」的登記或升級手續。櫃位的服務時間為星期一至五，上午9時至中午12時及下午1至5時，假日除外。詳情及登記的準備事項可瀏覽「智方便」專題網站。

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【TOPick診症室】捱夜飲酒會傷肝？食豬肝可「以形補形」？ 醫生揭5大肝臟迷思

「智方便」一站式個人化數碼服務平台自2020年底推出以來，至今已有超過217萬人登記。用戶可透過個人流動電話以單一數碼身份認證，登入使用各項網上服務。熱門網上服務包括消費券計劃、中央器官捐贈登記名冊、我的政府一站通、「稅務易」、非觸式e-道、續領車輛牌照、醫健通及兩電一煤。

「智方便」流動應用程式支援iOS及Android作業系統和已啓用生物認證的流動電話，市民可於蘋果App Store、華為應用程式市場、Google Play或「智方便」專題網站（www.iamsmart.gov.hk/tc/download.html）免費下載使用。

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責任編輯：楊佩瑩

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