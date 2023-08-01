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【破毒強人】蕭正楠被打毒針自度失禁設計　胡定欣晒S身形與金錢纏綿有美感

娛樂 13:48 2023/08/01

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由陳豪、胡定欣、蕭正楠、張曦雯、何廣沛、張寶兒、蔣志光、朱智賢、郭柏妍及馬貫東等主演的劇集《破毒強人》現正熱播。

昨晚（7月31日）首集開播已張力十足，獲網民讚有電影感。劇集甫開始是全身被插滿針筒的葉浩天（蕭正楠飾），眼神既迷幻又空洞地躺在地上，配以蕭正楠獨白：「我望住我個靈魂一直向上飄，愈飄愈高」及鏡頭角度，甚有戲味。

之後劇情以「一代毒王」文華（陳豪飾）為主線，集中交代角色人物及背景，時間點更不斷遊走於現在及過去，剪接及鋪排均見心思。

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蕭正楠臥底身份曝光

昨晚劇情講述文華12年前因被最信任的手下（實為臥底）葉浩天出賣，過了多年牢獄生涯，獄中看似重新做人的文華，證實患上末期肺癌。

同一時間，當年與文華並肩作戰的福田（蔣志光飾）看似過著平凡生活，但仍有染指毒品生意的他及後捲入毒品證物失竊案並引發連串風波，毒品調查科高級督察Jackie（張曦雯飾）下屬陳子波（韋家雄飾）為關鍵人物…劇集去到尾段再承接回劇集起點，原來當年葉浩天因臥底身份曝光，被文華施以打毒針酷刑…

自度失禁畫面  凍到震投入狀態

蕭正楠受訪時透露為了昨晚Overdose一幕花盡心思，並直認深刻難忘：「當時傾咗好耐場戲應該點做、眼神應該係點，我覺得嗰時個人應該失禁，所以同導演講話加啲失禁嘅畫面，但原來倒濕晒條褲、瞓喺廠嘅地板度係好凍，因為嗰時係冬天、又吹住大冷氣，再加上我就算劇組執燈、執機位我都盡量唔郁瞓番喺個地度，個地板係凍到我不停打冷震。」

蕭正楠續指就是這種「打冷震」狀態讓他更能投入角色：「反而我覺得正喎，我就係需要呢種感覺。啲工作人員問我使唔使畀啲暖手嘢我，我全部話唔使，仲話你由我震得啦，我自己一路震、一路震，變相roll機時就好易掌握到個狀態。」

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陳豪造型夠型

昨晚可謂由頭帶到落尾的陳豪除了刻意聲沙變沙啞、其角色是否真患上末期癌症亦引發熱議，不少網民懷疑肺癌只是文華獲取假釋手段。

至於陳豪的造型、尤其是入獄前的造型則獲網民大讚好有型：「陳豪Close Up嗰吓，拍得好有型」、「阿Mo型到」。

文華講番之前點樣畀葉浩天出賣時眼泛淚光。

定欣騷美好身材

除了首集劇情內容，片頭主題曲亦拍得相當有型有款，當中飾演貪錢章琳的胡定欣，不但肉緊地拿著銀紙在臉上亂舞，更躺在大堆銀紙上大擺S身形，相當吸睛。

定欣受訪時亦坦言很滿意拍出來的效果：「完全突顯到章琳同金錢嘅關係，感覺像跟錢Make Love。金錢就係章琳嘅毒品，佢唯一想要同需要嘅就係金錢。拍攝過程都順利，最緊要有美感！」

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撰文 : TOPick柴犬出動

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