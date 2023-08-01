【職場文化】OL請2日病假原因是M痛及經痛　男同事：呢兩樣嘢唔同嘅咩？

▲ OL連續兩個星期一請病假，原因是「M痛」及「經痛」，男同事：呢兩樣嘢唔同嘅咩？

因身體不適請病假是人之常情，但近日有打工仔於網上發文大呻，指一名新入職的女同事連續兩個星期一都請病假，理由是「M痛」及「經痛」，他因此質疑對方想逃避交接工作，於是發文向網民求教，「呢兩樣嘢唔同嘅咩？」

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該名打工仔以「疑惑男」為名投稿至Facebook專頁「奴工處」，指一名新女同事在早前的星期一以「M痛」為由請病假，他形容對方是「新妹」，亦認為第一次請病假時並無問題。

咁都OK呀，真係痛到返唔到工一日半日都聽過甚至見過。

惟接下來的星期一她再次以「經痛」的理由請病假，打工仔則指出，她連續兩周都是星期一請假，且剛好需要與另一位同事交接工作，因此懷疑她想逃避工作。

究竟仲信唔信佢係真經痛定扮嘢？經痛同M痛係咪唔同？定真係會咁啱星期一發作呢？

帖文發出後引起大量網民熱議，不少網民認為只要該名女同事能交出醫生紙就沒有問題，「講真，你咪理佢真定假啦，有假紙你都吹唔脹」，有網民則指出，「認真答，可能兩星期其中一次係排卵痛，同經痛感覺好似」。不過亦有網民理解樓主的不滿，「後生㗎？係就幾明顯係weekend玩創晒，星期一起唔到身返工就SL（sick leave病假）啦」、「老實講， 如果係一個團體工作，而其中一個員工成日病嘅話，點都會對團體造成巨大嘅工作壓力。」

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責任編輯：羅嘉欣