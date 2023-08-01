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【投訴爭議】不滿國泰空姐全程講粵語　內地網民︰我表明聽不懂也堅持說

親子 13:22 2023/08/01

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有內地網民投訴國泰空姐全程講粵語。

早前有內地網民投訴遭國泰航空的空中服務員歧視，最終國泰解僱3名涉嫌歧視的空中服務員。日前再有內地網民在社交平台分享，他乘搭國泰從香港飛日本東京的航班，可是空姐全程只講粵語，即使他表明聽不懂，對方也堅持說，令他大感不滿。

該名內地網民為微博「杰尼龜廚」博主，在日本做美術商，不時到各地出差。他於7月31日發帖講述事件，當日他乘搭國泰CX504由香港飛往東京的航班，其中一位空姐全程以粵語說話，他指出︰

就算我表明我聽不懂粵語也堅持說粵語，臉上很明顯露出不耐煩的樣子。

最新影片︰

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【童學園】三代人奮鬥半世紀建「教育王國」　滬江維多利亞學校創辦人女承母志

空姐拿起可樂說coke

空姐卻對坐在他旁邊的香港人展現笑容，他直言此舉「噁心壞我了」。他又指空姐用粵語問他喝什麼︰

我字正腔圓的說︰可樂。女乘務員用粵語說了幾句，我聽不懂，然後她拿起可樂說coke。

他認為空姐不可能聽不懂「可樂」，卻要說「coke」，形容她的舉動「真噁心」。

事主補充，由日本去香港的航班上還好，寫道「我還真以為國泰改過自新了」。他後來回想當時航班上的空中服務員還有日本人、卡塔爾人、內地人，估計港人空姐「還演一演，從hk出發都是自己人演都不演了」。他忿然表示，「我以後再坐你們家的飛機，買你們家的飛機票，我這輩子賣不出去一幅畫。」

後來他更新，國泰方面私訊他，請他主動提供聯繫方式，客戶服務人員會聯絡他，但他表明不稀罕他們是否處理事件。

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責任編輯︰王明芳

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