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俄羅斯素食KOL離世終年39歲　崇尚生機飲食母親指女兒死於霍亂

娛樂 12:46 2023/08/01

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Zhanna D’Art

著名俄羅斯素食KOL Zhanna D’Art驚傳離世，終年39歲。因為她她生擁有上百萬粉絲追隨，經常在社交媒體上宣揚生機飲食（或稱裸食，Raw Foods），主要食用低於特定溫度烹調且未加工的食物，堅稱此方式能令身體健康。

綜合外媒報導，Zhanna D’Art是在7月21日在東南亞進行巡迴演出時生病，尋求當地醫院治療卻過世。她一位不願公開身份的朋友指，Zhanna D’Art在幾個月前於斯里蘭卡時已非常虛弱，腿部腫脹流膿，旁人都勸她回國治療，但她未有理會。

母親指女兒感染霍亂

Zhanna D’Art崇尚生機飲食，聲稱過去4年來一直採取「完全生吃素食」的飲食方式，只吃水果、葵花籽芽、果汁等，曾稱：「每天看著身心轉變，愛上了新的自己，再也不會回到過去的習慣。」更向自己的粉絲說：「我吃簡單的食物，我喜歡創作自己的食譜，並鼓勵大家吃得更健康。」

真正死因尚未出爐，但Zhanna D’Art媽媽認為女兒是感染霍亂，她的一些朋友也認為是生機飲食是令她離世的原因之一，由此引發議論。

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撰文 : TOPick柴犬出動

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