【李玟離世】李玟老公Bruce現身火葬場首開腔　遭粉絲上前追罵拍打車窗

樂壇天后李玟（CoCo）上月離世，終年48歲，今日（1日）上午完成大殮後，靈柩隨後移送到歌連臣角火葬場進行火化。

Coco的胞姊李秋林及李思林在今早約9點到達殯儀館，二人神情哀傷。

一眾親友在約近9時半前陸續到場，CoCo生前好友甄妮、曾比特（Mike）亦有現身。約有過百粉絲進入靈堂送別偶像最後一程，亦有歌迷站在殯儀館對出的天橋送別。

【李玟離世】李秋林李思林哭別愛妹CoCo 親友歌迷現場灑淚

場面哀傷

在10時半李秋林、李思林等哭著拿住李玟遺照步出靈堂，然後上車扶靈往哥連臣角火葬場，而現場背景音樂播放李玟經典金曲。

秋林與思林捧住妹妹遺照讓傳媒拍照，相當傷心，期間甄妮等人相繼上前向兩姊妹慰問，拍照後她們與親友齊齊登上旅遊巴士前往火葬場。

靈車駛出時，現場有粉絲大喊：「CoCo一路好走！」有男粉絲更嚎哭爆喊，場面哀傷。

▲ Bruce現身火葬場。

Bruce現身火葬場

約十一時許秋林與思林到達火葬場，兩人捧住遺照進入禮堂，李玟靈柩上寫上其原名李美林。隨後事隔約10分鐘CoCo的分居丈夫Bruce乘坐七人車到達，隨後即步入禮堂。

據悉，告別儀式原本由Bruce按火化鈕，最後他將最後一程的責任讓給兩位家姐，最後有兩位家姐按下火化鈕。

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Bruce被追罵

火化儀式完成後，Bruce離開場面十分混亂，大批粉絲湧上前指罵，他在保鑣護送上車，期間一直瑟縮的他回應了一句：「I love her whole life.」

有來自西安女歌迷更激動拍打車窗，直斥Bruce 為「殺人兇手」：「渣男，殺人兇手，還我 CoCo！」場面混亂。