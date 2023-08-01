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【澳洲研究】日做4分鐘家務陪孩子公園玩　罹患12種癌症風險大減32%

兒童健康 17:07 2023/08/01

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澳洲一項研究指出，每日做4至5分鐘家務、陪孩子公園玩最少1分鐘，罹患12種癌症的風險大減32%。

愈來愈多都市人聘請工人姐姐或鐘點打理家務，但是有研究指出，每日多做4至5分鐘家務，平均可以降低罹癌風險18％，另有12種癌症的罹患風險更大減達32％。

《美國醫學會期刊：腫瘤學》（JAMA Oncology）早前刊登一篇相關研究，由澳洲雪梨大學查爾斯珀金斯中心（Charles Perkins Center）教授史塔馬塔基斯（Emmanuel Stamatakis）主領，團隊花上7年時間，追蹤人均年齡62歲，而且平時不會運動的22,398名受試者，監測他們的日常活動及癌症狀況。

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根據該項研究指出，只要每日花4至5分鐘時間，進行粗重家務、到超市購物後提重物走一段路回家，急步行或在公園裡陪小孩玩耍等，而且每次時間至少持續1分鐘，罹癌的風險就會減低18％。對於與身體器官運作相關的12種癌症，包括肝癌、肺癌、腎癌、胃賁門癌、子宮內膜癌、骨髓性白血病、骨髓瘤、大腸直腸癌、頭頸癌、膀胱癌、乳癌、食道腺癌，罹患風險更可以大減達32％。

查爾斯帕金斯中心把以上活動稱為「劇烈間歇性體力活動」（Vigorousintermittent Lifestyle Physical Activity，VILPA），即是在日常生活中進行短暫的體能活動。

VILPA有點像將「高強度間歇性運動」（High Intensity IntervalTraining，HIIT）的原理融入到日常生活中。

研究人員表示，進行劇烈運動的時間愈多，益處會增加，特別是與「體力活動」相關的癌症。

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責任編輯︰王明芳

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