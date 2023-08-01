【施政報告】「國家隊」列首場諮詢會　港區人大政協關注跨境醫療、養老、土地房屋等

▲ 吳秋北歡迎政府擴大醫療券使用範圍。（趙居逸攝）

施政報告今日首場諮詢會面向港區人大政協，港區人大代表吳秋北表示，會上氣氛熱烈，談及跨境醫療、養老、土地房屋、創科和青年發展等。

吳秋北歡迎政府擴大醫療券使用範圍，希望能涵蓋更多內地三甲醫院。他又提到，現時內地養老院已有相當水平，醫療配套亦相當完備，有更多長者願意回到內地養老，故希望港府能內地在高水平養老院買位，提供給有需要的長者。

全國政協委員黃英豪表示，上周中央推出有關扶持民企、經濟等措施出爐，本港股市隨即反彈，足見香港經濟與國家密不可分。他亦提及，本次隨特首前往東盟訪問，了解到香港維持國際化地位，發揮「一國兩制」優勢，希望搭建跨境電商平台，讓香港的電子商務可以擔帶內地、及東盟的市場。

全國人大代表陳勇向李家超反映，暑假是人流高峰，希望早日取消前往內地出入境健康申報。他亦建議香港應做好僑務工作，有利於吸納全球資金。

▲ 陳勇希望早日取消前往內地出入境健康申報。（趙居逸攝）

全國人大代表陳曉峰表示，特區政府早前推出，「你好香港」、「開心香港」活動。為支持旅遊界及零售界，建議港府可推出「Shopping HK」，鼓勵市民旅客購買香港製造的商品，並享稅務優惠。

另外，全國人大代表林至穎則就「搶人才」等方面提出建議，認為本港可加強職業教育，包括向大灣區職校的學生做資格培訓等工作，讓他們來港工作，補充本港所需勞動力。

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記者：趙居逸