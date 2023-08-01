  • 30°C
香港時間 : 2023801日 (週二) 14:07
靚太生活雜誌

下載 App

免費即時新聞

立即掃描，搶先下載

專題:破障‧心導行GO!

熱門關鍵字 : 李玟 破毒強人 區區有好校 香港小姐2023 新手爸媽 寵愛Pet Pet 超市大搜查 COLLAR 30＋減肥 MIRROR
hket

話題
健康
親子
娛樂
新聞
休閒消費
TOPick TV
Band 1學堂
醫‧健

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【施政報告】「國家隊」列首場諮詢會　港區人大政協關注跨境醫療、養老、土地房屋等

政治 13:25 2023/08/01

分享：

分享：

熱門 李玟 破毒強人 區區有好校 香港小姐2023 新手爸媽 寵愛Pet Pet 超市大搜查 COLLAR 30＋減肥 MIRROR

吳秋北歡迎政府擴大醫療券使用範圍。（趙居逸攝）

施政報告今日首場諮詢會面向港區人大政協，港區人大代表吳秋北表示，會上氣氛熱烈，談及跨境醫療、養老、土地房屋、創科和青年發展等。

吳秋北歡迎政府擴大醫療券使用範圍，希望能涵蓋更多內地三甲醫院。他又提到，現時內地養老院已有相當水平，醫療配套亦相當完備，有更多長者願意回到內地養老，故希望港府能內地在高水平養老院買位，提供給有需要的長者。

全國政協委員黃英豪表示，上周中央推出有關扶持民企、經濟等措施出爐，本港股市隨即反彈，足見香港經濟與國家密不可分。他亦提及，本次隨特首前往東盟訪問，了解到香港維持國際化地位，發揮「一國兩制」優勢，希望搭建跨境電商平台，讓香港的電子商務可以擔帶內地、及東盟的市場。

全國人大代表陳勇向李家超反映，暑假是人流高峰，希望早日取消前往內地出入境健康申報。他亦建議香港應做好僑務工作，有利於吸納全球資金。

陳勇希望早日取消前往內地出入境健康申報。（趙居逸攝）

全國人大代表陳曉峰表示，特區政府早前推出，「你好香港」、「開心香港」活動。為支持旅遊界及零售界，建議港府可推出「Shopping HK」，鼓勵市民旅客購買香港製造的商品，並享稅務優惠。

另外，全國人大代表林至穎則就「搶人才」等方面提出建議，認為本港可加強職業教育，包括向大灣區職校的學生做資格培訓等工作，讓他們來港工作，補充本港所需勞動力。

HKETAPP健康台更多都市疾病影片：https://bit.ly/3cNFwr7

hketApp已全面升級，TOPick為大家推出一系列親子、健康、娛樂、港聞及休閒生活資訊及Video。立即下載：https://bit.ly/34FTtW9

記者：趙居逸

相關文章

【兩地通關】全體港區人大聯署　冀取消「黑碼」健康申報
16:22 2023/07/25
【兩地通關】全體港區人大聯署　冀取消「黑碼」健康申報
【施政報告】特首政策組明天成立　黃元山獲任組長已辭立法會議席
15:26 2022/12/27
【施政報告】特首政策組明天成立　黃元山獲任組長已辭立法會議席
【施政報告】李家超10.25發表任內第二份施政報告　今起展開公眾諮詢
11:43 2023/07/31
【施政報告】李家超10.25發表任內第二份施政報告　今起展開公眾諮詢

你可能感興趣

【兩地通關】全體港區人大聯署　冀取消「黑碼」健康申報
16:22 2023/07/25
【兩地通關】全體港區人大聯署　冀取消「黑碼」健康申報
【施政報告】特首政策組明天成立　黃元山獲任組長已辭立法會議席
15:26 2022/12/27
【施政報告】特首政策組明天成立　黃元山獲任組長已辭立法會議席
【施政報告】李家超10.25發表任內第二份施政報告　今起展開公眾諮詢
11:43 2023/07/31
【施政報告】李家超10.25發表任內第二份施政報告　今起展開公眾諮詢
醫療券 吳秋北 一國兩制 商品 經濟 黃英豪 大灣區 零售 人大政協 香港

香港經濟日報 App

免費即時新聞

立即掃描

搶先下載

最高瀏覽

【爺孫戀】26歲林靖恩速賣亡夫李坤城房產　逾2600呎4房單位沽出金額曝光
17:57 2023/07/30
【爺孫戀】26歲林靖恩速賣亡夫李坤城房產　逾2600呎4房單位沽出金額曝光
【工人姐姐】印傭入屋9年搶老公做女主人　港媽發警世文5點勸諫女士
19:10 2023/07/31
【工人姐姐】印傭入屋9年搶老公做女主人　港媽發警世文5點勸諫女士
【李玟離世】CoCo生前好友到場送別　丈夫及繼女到靈堂神情哀傷
16:41 2023/07/31
【李玟離世】CoCo生前好友到場送別　丈夫及繼女到靈堂神情哀傷