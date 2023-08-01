【着數優惠】KeeTa加大範圍覆蓋全九龍　十億激賞優惠等你攞

美團旗下外賣平台 KeeTa 將於 8 月 1 日正式開始大規模擴大服務範圍至全九龍！由8 月1日早上9時起，九龍城、 土瓜灣、新蒲崗、啟德、宋皇臺、九龍塘、彩虹、九龍灣、牛頭角、觀塘等區域市民可通過 KeeTa App 使用外賣服務，並領取迎新優惠。

繼上月底進駐油尖旺、深水埗地區後，今次是第二輪大規模拓展，覆蓋全九龍，從九龍西延伸至九龍中和九龍東，整體服務地區範圍較上月底擴大一倍。暫時除了黃大仙、鑽石山、油塘以外, 全九龍居民都可使用 KeeTa 服務。

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針對新區域用戶，外賣平台繼續推出「十億激賞」新人優惠，每位新用戶可獲得價值300元 優惠券禮包，其中包括多張價值50元的大額滿減券、超值專區優惠券以及多張免運費券。

用戶每邀請一位新用戶註冊，若對方在7日內下單，邀請者即可獲得一張80元的大額「滿減」券，可於下單時直接減免。

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「日日搶半價」活動

在此基礎上，KeeTa 升級了原有用戶邀請新用戶的獎勵力度，限時推出滿100元減80元邀請新用戶註冊的大額優惠券，可直接用於餐品減免。同時，還有各類創新優惠活動陸續推出，包括從8月第二周開始的「日日搶半價」活動，用戶可每天進入App搶各類優惠券，人人有獎，永不落空。

另外，針對一人外賣場景獨創的「一人飯堂」產品，旨在解決香港外賣市場最低消費門檻高昂的問題， 該專區內多以高品質、高性價比食品為主，低至 45 元就能「嗌到餐」。

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