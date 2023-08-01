【ERROR成員】演奏樂器大喊緊張　吳保錡為與張家輝合作願當茄喱啡

▲ （左起）吳保錡、吳嘉禧、梁業。

ERROR的梁業（Fatboy）及吳保錡（Poki）於昨日（7月31日）為網上節目錄影，並由吳嘉禧（Cheronna）任主持，並以Acoustic方式演出。

所以Fatboy與Poki都精心挑選了歌單，除獻唱各自的作品《猥瑣》及《塚。愛》外，他們又分別首次唱出自己鍾情歌手的作品，例如Fatboy便獻唱了古巨基《悟空》，Poki則演繹吳浩康的《先入為主》，粉絲們都喜出望外，而演出中當然不乏二人合唱，他們特別挑了張學友版本的《小城大事》外，當然還有他們ERROR的作品《愛情值日生》，以一展他們深情的一面。

梁業保錡Jam歌



除獻唱歌曲，Fatboy及Poki因拍綜藝節目《暑期自作業》而萌生對夾Band的興趣，在昨日的錄影中，他們更首度現場演奏樂器，彈奏了周杰倫《蒲公英的約定》。

據悉，Fatboy與Poki都是錄影前才嘗試Jam歌，所以彈奏完畢Fatboy即大嗌：「好緊張！因為平時唱歌淨係要齋聽，但今次要邊打Cajon邊睇住Poki，以免甩Beat！」

至於第一次公開彈琴的Poki則道：「估唔到啱啱夾都夾得幾好。」二人確實默契十足，現場的小草及Pokimon都報以熱烈掌聲，證明首度的樂器演奏大成功！

模仿Emoji表情



其實最近ERROR眾成員都參與了電影《陰目偵信》的演出，為考驗他們的演技，Fatboy與Poki回答有關電影問題時，都要模仿Emoji的表情來演繹答案，但估不到Fatboy模仿笑到喊的Emoji回答問題，也真的笑到標眼淚。

至於Poki被問到要向張家輝推介自己主演的電影時，他即以張家輝的腔口道：「我成日有宣揚你套《走投有路》，係向每一個人都推薦，好過癮！所以如果張家輝先生你睇完我套戲，都宣揚返我套戲，咁就爽喇！你睇完如果覺得我演技都OK嘅話，有機會可以合作，做到你身邊嘅茄喱啡都可以！」

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