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【理想職業】Z世代10大夢想職業排名出爐　不再嚮往做醫生第一名變成風氣

教育 13:56 2023/08/01

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熱門 李玟 破毒強人 區區有好校 香港小姐2023 新手爸媽 寵愛Pet Pet 超市大搜查 COLLAR 30＋減肥 MIRROR

「Z世代」10大夢想職業排名出爐，第一名的工作已變成年輕人的風氣。

長久以來家長都希望仔女將來做醫生、律師，但近年孩子的目標早已轉變，家長會支持嗎？《DailyView網路溫度計》透過《KEYPO大數據關鍵引擎》調查「Z世代」心目中的「十大夢幻職業」，結果顯示年輕人不再嚮往做醫生，反而追求重創意、自由的工作，第一名更已成為一股風氣。

童學園
【童學園】三代人奮鬥半世紀建「教育王國」　滬江維多利亞學校創辦人女承母志

「Z世代」或「00世代」泛指2000年後誕生的年輕人，這個世代出生的孩子一直在網路世界、智能手機、平板電腦充斥的環境下長大，所以接收資訊上，都比前幾個世代都更快更多，讓他們的思想更靈活、有創意、彈性也比較大。但相對較枯燥或例行公事，他們就欠缺耐心，接受程度也較低，故此「Z世代」對於夢想職業，比起之前的世代出現了明顯變化。

10大夢想職業排名如下︰

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責任編輯︰林綺玲

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