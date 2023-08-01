【全球暖化】全球增溫氣候危機　南極海冰面積降至45年新低

▲ 科學家發現，南極海冰面積已減少達260萬平方公里，降至45年來同期最低紀錄。

全球氣候增溫，在北半球遭受熱浪侵襲之時，南半球也出現驚人的氣候變化。科學家發現，南極海冰面積已減少達260萬平方公里，降至45年來同期最低紀錄，相當於少了一個阿根廷的面積。

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據《CNN》報道，南極海冰面積在每年近2月底時，都會降至一年中的最低點，之後就會重新積聚，但今年科學家卻發現一個異常現象，就是海冰面積恢復速度不像預期，比起2022年冬季創下的紀錄少約160萬平方公里，為45年有紀錄以來的同期最低。

而根據美國國家冰雪資料中心（National Snow and Ice Data Center, 簡稱NSIDC）資料顯示，南極海冰面積今年創下的紀錄，與1981年及2010年平均面積相比，少了260萬平方公里，消失的面積相等於一個阿根廷。科學家形容此為非常罕見的異常，恐怕是數百萬年一遇。

美國科羅拉多大學冰川學家Ted Scambos表示，這件事清楚告知人們，整個系統及局勢已出現改變。科學家自2016年起，就觀察到南極海的冰量急劇下降，並指出氣候變化可能是主因。而南極恐怕已再難恢復至以前的狀態。

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責任編輯：羅嘉欣